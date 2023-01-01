Допомагав утікати за кордон: на Волині оштрафували директора благодійного фонду

Юрія Сливу, який



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За даними ЗМІ, директор благодійного фонду «Добра справа» Юрій Слива, якого підозрювали в організації схеми виїзду за кордон військовозобов’язаних, визнав свою вину. Керівник організації підробляв документи для ухилянтів, аби вони отримали дозвіл на перетин державного кордону. Таким чином, за підрахунками правоохоронців, Україну покинуло 238 осіб.



Як встановило слідство, упродовж 2022 року директор благодійного фонду «Добра справа» Юрій Слива регулярно сприяв незаконному перетину кордону військовозобов’язаним. Для цього він підписував та скріплював печаткою своєї організації листи, адресовані Волинській обласній військовій адміністрації, з проханням про дозвіл на виїзд за кордон волонтерів з гарантією повернення в Україну. У документі йшлося, що це необхідно, аби доставити гуманітарну допомогу. Таким чином виїхали з України 238 осіб, які назад не повернулися.



Згідно з інформацією з сайту «Доброї справи», у фонді задіяно близько 850 волонтерів. За даними, які надала «Силі правди» Волинська обласна державна адміністрація, загалом впродовж першого року повномасштабної війни за поданням цього благодійного фонду в ОДА видали 1707 дозволів на перетин кордону для приблизно 1100 чоловіків.



Обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні було складено у липні 2023 року й призначено підготовче засідання на серпень. Втім, через кілька днів між прокурором та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості.



Суддя Луцького міськрайонного суду Ігор Ясельський затвердив угоду 14 серпня 2023-го й призначив йому покарання у вигляді 300 тисяч 50 гривень штрафу із позбавленням права займати посаду керівника підприємств чи організацій, основний вид діяльності яких пов’язаний із наданням соціальної допомоги, на один рік. Також засудженому потрібно буде компенсувати 15 296 гривень витрат на проведення судових експертиз.



Вирок суду набрав чинності 14 вересня. До цього часу Юрій Слива перебував під домашнім арештом.



Наразі виконувачем обов’язків директора благодійного фонду «Добра справа» є Олександр Проноза, який був заступником Юрія Сливи.



Нагадаємо, волонтера цього фонду Віталія Мельничука вже судили за сприяння незаконному перетину кордону військовозобов’язаними. Крім того, керівницю відділу з забезпечення Збройних Сил України фонду «Добра справа» Ольгу Косован підозрюють у торгівлі військовою амуніцією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Директора волинського фонду «Добра справа», який переправив за кордон понад 200 чоловіків, оштрафували на 300 тисяч гривень.Про це повідомляє Сила правди з посиланням на вирок суду.За даними ЗМІ, директор благодійного фонду «Добра справа» Юрій Слива, якого підозрювали в організації схеми виїзду за кордон військовозобов’язаних, визнав свою вину. Керівник організації підробляв документи для ухилянтів, аби вони отримали дозвіл на перетин державного кордону. Таким чином, за підрахунками правоохоронців, Україну покинуло 238 осіб.Як встановило слідство, упродовж 2022 року директор благодійного фонду «Добра справа» Юрій Слива регулярно сприяв незаконному перетину кордону військовозобов’язаним. Для цього він підписував та скріплював печаткою своєї організації листи, адресовані Волинській обласній військовій адміністрації, з проханням про дозвіл на виїзд за кордон волонтерів з гарантією повернення в Україну. У документі йшлося, що це необхідно, аби доставити гуманітарну допомогу. Таким чином виїхали з України 238 осіб, які назад не повернулися.Згідно з інформацією з сайту «Доброї справи», у фонді задіяно близько 850 волонтерів. За даними, які надала «Силі правди» Волинська обласна державна адміністрація, загалом впродовж першого року повномасштабної війни за поданням цього благодійного фонду в ОДА видали 1707 дозволів на перетин кордону для приблизно 1100 чоловіків.Обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні було складено у липні 2023 року й призначено підготовче засідання на серпень. Втім, через кілька днів між прокурором та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості.Суддя Луцького міськрайонного судузатвердив угоду 14 серпня 2023-го й призначив йому покарання у вигляді 300 тисяч 50 гривень штрафу із позбавленням права займати посаду керівника підприємств чи організацій, основний вид діяльності яких пов’язаний із наданням соціальної допомоги, на один рік. Також засудженому потрібно буде компенсувати 15 296 гривень витрат на проведення судових експертиз.Вирок суду набрав чинності 14 вересня. До цього часу Юрій Слива перебував під домашнім арештом.Наразі виконувачем обов’язків директора благодійного фонду «Добра справа» є, який був заступником Юрія Сливи., волонтера цього фондувже судили за сприяння незаконному перетину кордону військовозобов’язаними. Крім того, керівницю відділу з забезпечення Збройних Сил України фонду «Добра справа»військовою амуніцією.

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