Прокуратура таки повідомила про підозру представниці благодійного фонду «Добра справа»





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.



За даними слідства, підозрювана продала 44 бронежилети, вартістю понад 530 тисяч гривень, які були укомплектовані бронепластинами, виготовленими із металу, ввезеного на територію України як гуманітарна допомога.



У прокуратурі додали, що наразі вирішують питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу, а також перевіряють також діяльність інших осіб, причетних до незаконних дій.



Відомо, що підозру оголосили керівниці відділу забезпечення ЗСУ фонду «Добра справа» Ользі Косован.



Із цього приводу вона учора, 18 серпня, зробила



Події, що відбуваються, жінка називає «кошмаренням» волонтерів з боку правоохоронців.



«І такі тривожні тенденції спостерігаються по всій Україні. Ряд прокурорів і поліціянтів, прикритих відстрочками від мобілізації, відсиділися кілька місяців поки народ з ніг падав, допомагаючи армії, а тепер вирішили боротися зі «злочинцями» - з волонтерами», - написала вона.



Ольга Косован також додала, що представники найбільших благодійних фондів нашої країни вже зустрічалися з керівництвом Верховної Ради, щоб розповісти про реальні загрози, проблеми і недоліки законодавства та системи, які «так звані «правоохоронці» використовують щоб кошмарити волонтерів і благодійників».



«Вони мене не зламають і не залякають! Я і надалі буду допомагати армії та військовим!» – написала волонтерка.



Нагадаємо, 20 липня, Управління стратегічних розслідувань та прокуратура області повідомили про те, що члени благодійного фонду у Луцьку налагодили постачання з країн ЄС гуманітарної допомоги для військових потреб. Але замість того, аби відправити допомогу на фронт, продавали її.



Правоохоронці заявили, що під час обшуків і вилучили 4800 бронеплит, 2300 плитоносок, 150 пар військового взуття, рулони тканини, документи, які підтверджують факт отримання майна як гуманітарної допомоги, «чорнові» записи. Додали також, що загальна сума вилученого військового спорядження та амуніції становить понад 28 млн гривень. Утім підозру ж у цій справі тривалий час нікому не оголошували.



Натомість під час пресконференції представники благодійного фонду назвали інформацію про продаж бронежилетів «повною нісенітницею». Мовляв, бронежилети, які вилучили, узагалі не були завезені з-за кордону як гуманітарна допомога, а були виготовлені у Луцьку фірмою, яку створили з ініціативи людей, які є втому числі волонтерами фонду. Виготовлені бронежилети продавали, але не фонд, а фірма, яка їх виготовляла.



Директор фонду «Добра справа» Юрій Слива з цього приводу висловився: «Ми – організація, яка не може вести підприємницьку діяльність і заробляти гроші. Бронежилети ми з-за кордону фактично не отримуємо. Дуже мало. Але завдяки ініціативі наших волонтерів були знайдені фінанси, ресурси, технології для того, щоб почати їх виробляти».



Довідково:



Згідно із санкцією частини 3 статті 201-2 КК України продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокуратура повідомила про підозру у незаконній реалізації гуманітарної допомоги, вчиненій в умовах воєнного стану, представниці благодійного фонду «Добра справа».Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.За даними слідства, підозрювана продала 44 бронежилети, вартістю понад 530 тисяч гривень, які були укомплектовані бронепластинами, виготовленими із металу, ввезеного на територію України як гуманітарна допомога.У прокуратурі додали, що наразі вирішують питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу, а також перевіряють також діяльність інших осіб, причетних до незаконних дій.Відомо, що підозру оголосили керівниці відділу забезпечення ЗСУ фонду «Добра справа»Із цього приводу вона учора, 18 серпня, зробила допис на своїй сторінці у соцмережі.Події, що відбуваються, жінка називає «кошмаренням» волонтерів з боку правоохоронців.«І такі тривожні тенденції спостерігаються по всій Україні. Ряд прокурорів і поліціянтів, прикритих відстрочками від мобілізації, відсиділися кілька місяців поки народ з ніг падав, допомагаючи армії, а тепер вирішили боротися зі «злочинцями» - з волонтерами», - написала вона.Ольга Косован також додала, що представники найбільших благодійних фондів нашої країни вже зустрічалися з керівництвом Верховної Ради, щоб розповісти про реальні загрози, проблеми і недоліки законодавства та системи, які «так звані «правоохоронці» використовують щоб кошмарити волонтерів і благодійників».«Вони мене не зламають і не залякають! Я і надалі буду допомагати армії та військовим!» – написала волонтерка.Нагадаємо, 20 липня, Управління стратегічних розслідувань та прокуратура області повідомили про те, що члени благодійного фонду у Луцьку налагодили постачання з країн ЄС гуманітарної допомоги для військових потреб. АлеПравоохоронці заявили, що під час обшуків і вилучили 4800 бронеплит, 2300 плитоносок, 150 пар військового взуття, рулони тканини, документи, які підтверджують факт отримання майна як гуманітарної допомоги, «чорнові» записи. Додали також, що загальна. Утім підозру ж у цій справі тривалий час нікому не оголошували.Натомість під час пресконференції представники благодійного фонду. Мовляв, бронежилети, які вилучили, узагалі не були завезені з-за кордону як гуманітарна допомога, а були виготовлені у Луцьку фірмою, яку створили з ініціативи людей, які є втому числі волонтерами фонду. Виготовлені бронежилети продавали, але не фонд, а фірма, яка їх виготовляла.Директор фонду «Добра справа»з цього приводу висловився: «Ми – організація, яка не може вести підприємницьку діяльність і заробляти гроші. Бронежилети ми з-за кордону фактично не отримуємо. Дуже мало. Але завдяки ініціативі наших волонтерів були знайдені фінанси, ресурси, технології для того, щоб почати їх виробляти».

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