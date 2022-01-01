Яким буде пенсійне посвідчення в «Дії»
Сьогодні, 12:36
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, про електронні пенсійні посвідчення в "Дії" та чи користуватимуться вони попитом.
Про це він повідомив 19 серпня в ефірі телемарафону, пише ТСН.
"В умовах війни ми просто зобов'язані запустити цю послугу, оскільки дуже багато людей покидають своє місце проживання і часто без документів. Тому важливо, щоб цей документ був при собі. Сьогодні кілька тисяч пенсіонерів проходять бета-тестування і ми аналізуємо ефективність цієї послуги. Я впевнений, що мільйони будуть користуватися цією послугою", - наголосив Федоров.
Більше того він додав, що пенсійне посвідчення буде двох видів. Не лише за віком (для жінок від 55 років, для чоловіків — від 60), але й спеціальне (наприклад, через інвалідність, втрату годувальника тощо).
Пенсійне посвідчення за віком підтягнеться автоматично, так само, як і ваш цифровий паспорт, а спеціально потрібно буде завантажити самостійно.
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Про це він повідомив 19 серпня в ефірі телемарафону, пише ТСН.
"В умовах війни ми просто зобов'язані запустити цю послугу, оскільки дуже багато людей покидають своє місце проживання і часто без документів. Тому важливо, щоб цей документ був при собі. Сьогодні кілька тисяч пенсіонерів проходять бета-тестування і ми аналізуємо ефективність цієї послуги. Я впевнений, що мільйони будуть користуватися цією послугою", - наголосив Федоров.
Більше того він додав, що пенсійне посвідчення буде двох видів. Не лише за віком (для жінок від 55 років, для чоловіків — від 60), але й спеціальне (наприклад, через інвалідність, втрату годувальника тощо).
Пенсійне посвідчення за віком підтягнеться автоматично, так само, як і ваш цифровий паспорт, а спеціально потрібно буде завантажити самостійно.
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