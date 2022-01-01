Яким буде пенсійне посвідчення в «Дії»

Яким буде пенсійне посвідчення в «Дії»
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, про електронні пенсійні посвідчення в "Дії" та чи користуватимуться вони попитом.

Про це він повідомив 19 серпня в ефірі телемарафону, пише ТСН.

"В умовах війни ми просто зобов'язані запустити цю послугу, оскільки дуже багато людей покидають своє місце проживання і часто без документів. Тому важливо, щоб цей документ був при собі. Сьогодні кілька тисяч пенсіонерів проходять бета-тестування і ми аналізуємо ефективність цієї послуги. Я впевнений, що мільйони будуть користуватися цією послугою", - наголосив Федоров.

Більше того він додав, що пенсійне посвідчення буде двох видів. Не лише за віком (для жінок від 55 років, для чоловіків — від 60), але й спеціальне (наприклад, через інвалідність, втрату годувальника тощо).

Пенсійне посвідчення за віком підтягнеться автоматично, так само, як і ваш цифровий паспорт, а спеціально потрібно буде завантажити самостійно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пенсійне посвідчення, Дія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Прокуратура таки повідомила про підозру представниці благодійного фонду «Добра справа»
Сьогодні, 13:02
Назвали область, в якій опалювальний сезон пройде найважче
Сьогодні, 12:56
Яким буде пенсійне посвідчення в «Дії»
Сьогодні, 12:36
СБУ викрила спробу ФСБ встановити «жучки» в кулуарах Верховної Ради
Сьогодні, 12:15
24 серпня окупанти можуть провести «судилище» над полоненими захисниками «Азовсталі»
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
В «Дії» може з'явитися пенсійне посвідчення В «Дії» може з'явитися пенсійне посвідчення
04 серпень, 01:15
У «Дії» буде пільгова іпотека У «Дії» буде пільгова іпотека
17 серпень, 20:26
Українців просять долучитися до тестування документів водія латиницею в «Дії» Українців просять долучитися до тестування документів водія латиницею в «Дії»
16 серпень, 06:31
В «Дії» тестують пенсійне посвідчення та посвідку на проживання В «Дії» тестують пенсійне посвідчення та посвідку на проживання
10 серпень, 07:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Юна волинянка стала дворазовою чемпіонкою світу з ММА
Сьогодні, 14:00
 0
10 громад на Ковельщині можуть вчитися офлайн. ФОТО
Сьогодні, 13:49
 0
Яблучний Спас: як у центрі Луцька освячували кошики. ФОТО
Сьогодні, 13:35
 0
Що робити у разі радіаційної аварії на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 13:20
 0
Зґвалтували у Бєлгороді трьох неповнолітніх дівчат: окупант розповідає матері про звірства в армії РФ
Сьогодні, 13:15
 0
Медіа
відео
1/8