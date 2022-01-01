24 серпня окупанти можуть провести «судилище» над полоненими захисниками «Азовсталі»

24 серпня окупанти можуть провести «судилище» над полоненими захисниками «Азовсталі»
На День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове «судилище» над полоненими захисниками «Азовсталі».

Про це розповідають у ГУР МО.

З цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських Захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням.

Щоб додати вигляд «легітимності» цій акції, окупанти готують спеціально навчених «свідків» та завозять представників рашистських «ЗМІ».

За одним із можливих сценаріїв рашистів, вони можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. В разі реалізації такого сценарію, рашисти спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну.

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Теги: судилище, Маріуполь
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