СБУ викрила спробу ФСБ встановити «жучки» в кулуарах Верховної Ради





Про це



До співпраці посадовця схилив кадровий співробітник ФСБ під час поїздки до тимчасово окупованого Криму до початку повномасштабного вторгнення.



За вказівкою свого російського куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема їх персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов.



Крім того, він отримав завдання вивчити можливість встановлення спеціальних технічних засобів негласного збору інформації в залах і кулуарах.



Для цього посадовець мав використати свої службові повноваження, які передбачали допуск і доступ до різних приміщень адміністративної будівлі.



Утім на момент початку повномасштабної агресії РФ він звільнився з держустанови, тож не виконав жодного завдання окупантів.



Згодом агент намагався працевлаштуватися на стратегічно важливий об’єкт на території Житомирської області. Для цього він проходив спецперевірку, підчас якої фахівці СБУ і виявили факт вербування. А сам агент добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб.



Наразі у межах кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.



Заходи з викриття підривної діяльності проводили співробітники СБУ Житомирської області за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.



Служба безпеки нагадує, що відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу України, державна зрада в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від 15 років ув’язнення до довічного позбавлення волі.



Водночас громадянин України звільняється від кримінальної відповідальності, якщо він не вчинив жодних дій на виконання злочинного завдання і добровільно повідомив органам державної влади про факти залучення до конфіденційного співробітництва із ворогом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Контррозвідка Служби безпеки викрила факт вербування спецслужбами РФ колишнього працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарату Верховної Ради України.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.До співпраці посадовця схилив кадровий співробітник ФСБ під час поїздки до тимчасово окупованого Криму до початку повномасштабного вторгнення.За вказівкою свого російського куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема їх персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов.Крім того, він отримав завдання вивчити можливість встановлення спеціальних технічних засобів негласного збору інформації в залах і кулуарах.Для цього посадовець мав використати свої службові повноваження, які передбачали допуск і доступ до різних приміщень адміністративної будівлі.Утім на момент початку повномасштабної агресії РФ він звільнився з держустанови, тож не виконав жодного завдання окупантів.Згодом агент намагався працевлаштуватися на стратегічно важливий об’єкт на території Житомирської області. Для цього він проходив спецперевірку, підчас якої фахівці СБУ і виявили факт вербування. А сам агент добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб.Наразі у межах кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.Заходи з викриття підривної діяльності проводили співробітники СБУ Житомирської області за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.Служба безпеки нагадує, що відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу України, державна зрада в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від 15 років ув’язнення до довічного позбавлення волі.Водночас громадянин України звільняється від кримінальної відповідальності, якщо він не вчинив жодних дій на виконання злочинного завдання і добровільно повідомив органам державної влади про факти залучення до конфіденційного співробітництва із ворогом.

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