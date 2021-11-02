Назвали область, в якій опалювальний сезон пройде найважче





Про опалювальний сезон 2022 – 2023 на окупованих територіях, під час телемарафону, розповіла Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає



Верещук наголосила, що найгірша ситуація під час цього опалювального сезону буде на тимчасово окупованих територіях в Запорізькій області, оскільки окупанти просто імітують підготовку до опалювального сезону.



"Важкою буде ситуація в Запоріжжі. Енергодар, Мелітополь, Бердянськ – всі ці міста, на жаль, поки що знаходяться під тимчасовою окупацією. Окупант імітує підготовку до опалювального сезону. Ми розуміємо, що газопроводи, ймовірно, неможливо буде відремонтувати", – розповіла міністерка.



Також вона зауважила, що є міста, які фактично будуть без опалення. Мовиться, наприклад, про Мелітополь. Саме тому влада України закликає населення евакуюватись з тимчасово окупованих територій та не вірити пропаганді окупантів, мовляв, все буде добре.



"Саме тому ми говоримо – евакуюватися і не вірити ворожій пропаганді про те, що все буде в порядку. Тому що, як ми розуміємо і про це ще раз говоримо, ворог хоче утримувати наших людей там, використовуючи їх, як живий щит", – підкреслила Верещук.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На всіх тимчасово окупованих територіях України очікується дуже важке становище з опалювальним сезоном. Найважче буде на окупованій частині Запорізької області.Про опалювальний сезон 2022 – 2023 на окупованих територіях, під час телемарафону, розповіла Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає 24 канал. Верещук наголосила, що найгірша ситуація під час цього опалювального сезону буде на тимчасово окупованих територіях в Запорізькій області, оскільки окупанти просто імітують підготовку до опалювального сезону."Важкою буде ситуація в Запоріжжі. Енергодар, Мелітополь, Бердянськ – всі ці міста, на жаль, поки що знаходяться під тимчасовою окупацією. Окупант імітує підготовку до опалювального сезону. Ми розуміємо, що газопроводи, ймовірно, неможливо буде відремонтувати", – розповіла міністерка.Також вона зауважила, що є міста, які фактично будуть без опалення. Мовиться, наприклад, про Мелітополь. Саме тому влада України закликає населення евакуюватись з тимчасово окупованих територій та не вірити пропаганді окупантів, мовляв, все буде добре."Саме тому ми говоримо – евакуюватися і не вірити ворожій пропаганді про те, що все буде в порядку. Тому що, як ми розуміємо і про це ще раз говоримо, ворог хоче утримувати наших людей там, використовуючи їх, як живий щит", – підкреслила Верещук.

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