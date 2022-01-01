Зґвалтували у Бєлгороді трьох неповнолітніх дівчат: окупант розповідає матері про звірства в армії РФ
Сьогодні, 13:15
Російський військовий, перебуваючи на Харківщині, розповідає про відмову командування у їхній ротації через те, що військові на заміну зґвалтували трьох дівчат 14, 15 та 17 років в Бєлгороді.
Про це йдеться в аудіоперехопленні, яке опублікували у ГУР МОУ.
"Зараз, які мали приїхати та змінити нас... Люди в Бєлгороді зґвалтували трьох дівчат. Одній 14, 15 та 17 років. Через це сюди більше не відправляють нікого, тому що вони людей ґвалтують", - розповідає російський військовий.
Мама окупанта каже, що людей силою примушують підписувати контракт в армії РФ.
Сам загарбник зізнається, що погодився поїхати на війну через гроші, а нині шукає шляхи втекти з України.
"Навіть командир мій на звільнення написав. Усі на відмову. 30 осіб. Навіть сам підполковник написав", – розповідає окупант.
Він каже, що в Бєлгороді "сидить 500 осіб" – військових, які мали б їх замінити на зайнятих позиціях в Україні. Проте додає, що тих не пускають, бо деяких із них звинувачують у зґвалтуванні неповнолітніх росіянок.
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Про це йдеться в аудіоперехопленні, яке опублікували у ГУР МОУ.
"Зараз, які мали приїхати та змінити нас... Люди в Бєлгороді зґвалтували трьох дівчат. Одній 14, 15 та 17 років. Через це сюди більше не відправляють нікого, тому що вони людей ґвалтують", - розповідає російський військовий.
Мама окупанта каже, що людей силою примушують підписувати контракт в армії РФ.
Сам загарбник зізнається, що погодився поїхати на війну через гроші, а нині шукає шляхи втекти з України.
"Навіть командир мій на звільнення написав. Усі на відмову. 30 осіб. Навіть сам підполковник написав", – розповідає окупант.
Він каже, що в Бєлгороді "сидить 500 осіб" – військових, які мали б їх замінити на зайнятих позиціях в Україні. Проте додає, що тих не пускають, бо деяких із них звинувачують у зґвалтуванні неповнолітніх росіянок.
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