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Зґвалтували у Бєлгороді трьох неповнолітніх дівчат: окупант розповідає матері про звірства в армії РФ

Зґвалтували у Бєлгороді трьох неповнолітніх дівчат: окупант розповідає матері про звірства в армії РФ
Російський військовий, перебуваючи на Харківщині, розповідає про відмову командування у їхній ротації через те, що військові на заміну зґвалтували трьох дівчат 14, 15 та 17 років в Бєлгороді.

Про це йдеться в аудіоперехопленні, яке опублікували у ГУР МОУ.

"Зараз, які мали приїхати та змінити нас... Люди в Бєлгороді зґвалтували трьох дівчат. Одній 14, 15 та 17 років. Через це сюди більше не відправляють нікого, тому що вони людей ґвалтують", - розповідає російський військовий.

Мама окупанта каже, що людей силою примушують підписувати контракт в армії РФ.

Сам загарбник зізнається, що погодився поїхати на війну через гроші, а нині шукає шляхи втекти з України.

"Навіть командир мій на звільнення написав. Усі на відмову. 30 осіб. Навіть сам підполковник написав", – розповідає окупант.

Він каже, що в Бєлгороді "сидить 500 осіб" – військових, які мали б їх замінити на зайнятих позиціях в Україні. Проте додає, що тих не пускають, бо деяких із них звинувачують у зґвалтуванні неповнолітніх росіянок.

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Теги: Росія, Україна, війна
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