Зґвалтували у Бєлгороді трьох неповнолітніх дівчат: окупант розповідає матері про звірства в армії РФ





Про це йдеться в



"Зараз, які мали приїхати та змінити нас... Люди в Бєлгороді зґвалтували трьох дівчат. Одній 14, 15 та 17 років. Через це сюди більше не відправляють нікого, тому що вони людей ґвалтують", - розповідає російський військовий.



Мама окупанта каже, що людей силою примушують підписувати контракт в армії РФ.



Сам загарбник зізнається, що погодився поїхати на війну через гроші, а нині шукає шляхи втекти з України.



"Навіть командир мій на звільнення написав. Усі на відмову. 30 осіб. Навіть сам підполковник написав", – розповідає окупант.



Він каже, що в Бєлгороді "сидить 500 осіб" – військових, які мали б їх замінити на зайнятих позиціях в Україні. Проте додає, що тих не пускають, бо деяких із них звинувачують у зґвалтуванні неповнолітніх росіянок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський військовий, перебуваючи на Харківщині, розповідає про відмову командування у їхній ротації через те, що військові на заміну зґвалтували трьох дівчат 14, 15 та 17 років в Бєлгороді.Про це йдеться в аудіоперехопленні , яке опублікували у ГУР МОУ."Зараз, які мали приїхати та змінити нас... Люди в Бєлгороді зґвалтували трьох дівчат. Одній 14, 15 та 17 років. Через це сюди більше не відправляють нікого, тому що вони людей ґвалтують", - розповідає російський військовий.Мама окупанта каже, що людей силою примушують підписувати контракт в армії РФ.Сам загарбник зізнається, що погодився поїхати на війну через гроші, а нині шукає шляхи втекти з України."Навіть командир мій на звільнення написав. Усі на відмову. 30 осіб. Навіть сам підполковник написав", – розповідає окупант.Він каже, що в Бєлгороді "сидить 500 осіб" – військових, які мали б їх замінити на зайнятих позиціях в Україні. Проте додає, що тих не пускають, бо деяких із них звинувачують у зґвалтуванні неповнолітніх росіянок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію