Яблучний Спас: як у центрі Луцька освячували кошики. ФОТО

Яблучний Спас: як у центрі Луцька освячували кошики. ФОТО
19 серпня християни східного обряду відзначають свято Преображення Господнього, яке також називають Яблучним Спасом. У Луцьку прихожани освячували свої святкові кошики у Кафедральному соборі Святої Трійці з нагоди Преображення Господнього.

Світлинами діляться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.

Сьогодні там традиційно відбулася Божественна літургія, яку очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Оскільки Яблучний Спас — це свято врожаю, до церкви несуть яблука, виноград, сливи, груші і персики. Також у кошик брали мед, хліб, польові квіти, пучок колосків пшениці як подяку за урожай.

Освячувати дари природи лучани приходили, навіть, із найменшим своїм чадом.


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Теги: Спас, Луцьк
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