Яблучний Спас: як у центрі Луцька освячували кошики. ФОТО





Світлинами діляться на



Сьогодні там традиційно відбулася Божественна літургія, яку очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.



Оскільки Яблучний Спас — це свято врожаю, до церкви несуть яблука, виноград, сливи, груші і персики. Також у кошик брали мед, хліб, польові квіти, пучок колосків пшениці як подяку за урожай.



Освячувати дари природи лучани приходили, навіть, із найменшим своїм чадом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 серпня християни східного обряду відзначають свято Преображення Господнього, яке також називають Яблучним Спасом. У Луцьку прихожани освячували свої святкові кошики у Кафедральному соборі Святої Трійці з нагоди Преображення Господнього.Світлинами діляться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.Сьогодні там традиційно відбулася Божественна літургія, яку очолив митрополит Луцький і ВолинськийОскільки Яблучний Спас — це свято врожаю, до церкви несуть яблука, виноград, сливи, груші і персики. Також у кошик брали мед, хліб, польові квіти, пучок колосків пшениці як подяку за урожай.Освячувати дари природи лучани приходили, навіть, із найменшим своїм чадом.

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