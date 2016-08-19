Яблучний Спас: як у центрі Луцька освячували кошики. ФОТО
Сьогодні, 13:35
19 серпня християни східного обряду відзначають свято Преображення Господнього, яке також називають Яблучним Спасом. У Луцьку прихожани освячували свої святкові кошики у Кафедральному соборі Святої Трійці з нагоди Преображення Господнього.
Світлинами діляться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
Сьогодні там традиційно відбулася Божественна літургія, яку очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Оскільки Яблучний Спас — це свято врожаю, до церкви несуть яблука, виноград, сливи, груші і персики. Також у кошик брали мед, хліб, польові квіти, пучок колосків пшениці як подяку за урожай.
Освячувати дари природи лучани приходили, навіть, із найменшим своїм чадом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Світлинами діляться на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
Сьогодні там традиційно відбулася Божественна літургія, яку очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Оскільки Яблучний Спас — це свято врожаю, до церкви несуть яблука, виноград, сливи, груші і персики. Також у кошик брали мед, хліб, польові квіти, пучок колосків пшениці як подяку за урожай.
Освячувати дари природи лучани приходили, навіть, із найменшим своїм чадом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Юна волинянка стала дворазовою чемпіонкою світу з ММА
Сьогодні, 14:00
10 громад на Ковельщині можуть вчитися офлайн. ФОТО
Сьогодні, 13:49
Яблучний Спас: як у центрі Луцька освячували кошики. ФОТО
Сьогодні, 13:35
Що робити у разі радіаційної аварії на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 13:20
Зґвалтували у Бєлгороді трьох неповнолітніх дівчат: окупант розповідає матері про звірства в армії РФ
Сьогодні, 13:15
Медіа