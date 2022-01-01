10 громад на Ковельщині можуть вчитися офлайн. ФОТО

У десяти громадах Ковельського району, а саме: Ковельській, Голобській, Люблинецькій, Турійській, Луківській, Вишнівській, Велицькій, Дубівській, Колодяжненській та Поворській здобуття освіти буде забезпечено, як офлайн, так і альтернативними формами навчання (змішана, сімейна, тощо).Про це інформують в ОВА.Захисні споруди в освітніх закладах готують для тих, хто обере навчання в очному режимі та віддає дітей у садочок. Тож наразі тривають інспекції укриттів щодо їх готовності до початку нового навчального року, аби забезпечити здобувачів освіти усіма формами навчального процесу.Зокрема вчора, 18 серпня 2022 року, оглянули стан захисних споруд в ліцеї та дитячому садочку Ковельщини.Як наголосив заступник голови райдержадміністраціїстворення безпечних умов для навчання в період воєнного стану є важливим завданням, яке органи виконавчої влади та місцевого самоврядування району вирішують спільно. Педагогічні колективи, своєю чергою, забезпечують тісну комунікацію з батьками учнів, аби в кожному випадку врахувати їх думку при виборі форми навчання.Нагадаємо, навчальні заклади Ковельського району, що розташовані в 50-ти кілометровій зоні вздовж кордону з Білоруссю функціонуватимуть лише в режимі онлайн.