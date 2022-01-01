10 громад на Ковельщині можуть вчитися офлайн. ФОТО
Сьогодні, 13:49
У десяти громадах Ковельського району, а саме: Ковельській, Голобській, Люблинецькій, Турійській, Луківській, Вишнівській, Велицькій, Дубівській, Колодяжненській та Поворській здобуття освіти буде забезпечено, як офлайн, так і альтернативними формами навчання (змішана, сімейна, тощо).
Про це інформують в ОВА.
Захисні споруди в освітніх закладах готують для тих, хто обере навчання в очному режимі та віддає дітей у садочок. Тож наразі тривають інспекції укриттів щодо їх готовності до початку нового навчального року, аби забезпечити здобувачів освіти усіма формами навчального процесу.
Зокрема вчора, 18 серпня 2022 року, оглянули стан захисних споруд в ліцеї та дитячому садочку Ковельщини.
Як наголосив заступник голови райдержадміністрації Роман Кульцман, створення безпечних умов для навчання в період воєнного стану є важливим завданням, яке органи виконавчої влади та місцевого самоврядування району вирішують спільно. Педагогічні колективи, своєю чергою, забезпечують тісну комунікацію з батьками учнів, аби в кожному випадку врахувати їх думку при виборі форми навчання.
Нагадаємо, навчальні заклади Ковельського району, що розташовані в 50-ти кілометровій зоні вздовж кордону з Білоруссю функціонуватимуть лише в режимі онлайн.
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Про це інформують в ОВА.
Захисні споруди в освітніх закладах готують для тих, хто обере навчання в очному режимі та віддає дітей у садочок. Тож наразі тривають інспекції укриттів щодо їх готовності до початку нового навчального року, аби забезпечити здобувачів освіти усіма формами навчального процесу.
Зокрема вчора, 18 серпня 2022 року, оглянули стан захисних споруд в ліцеї та дитячому садочку Ковельщини.
Як наголосив заступник голови райдержадміністрації Роман Кульцман, створення безпечних умов для навчання в період воєнного стану є важливим завданням, яке органи виконавчої влади та місцевого самоврядування району вирішують спільно. Педагогічні колективи, своєю чергою, забезпечують тісну комунікацію з батьками учнів, аби в кожному випадку врахувати їх думку при виборі форми навчання.
Нагадаємо, навчальні заклади Ковельського району, що розташовані в 50-ти кілометровій зоні вздовж кордону з Білоруссю функціонуватимуть лише в режимі онлайн.
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