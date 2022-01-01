Юна волинянка стала дворазовою чемпіонкою світу з ММА
Сьогодні, 14:00
Юна волинянка Поліна Ковирнова стала дворазовою Чемпіонкою Світу зі змішаних єдиноборств ММА.
Про це повідомили в обласному управлінні спорту.
Дівчина у складі збірної поїхала в Абу-Дабі (ОАЕ), де відбувається чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств серед дітей юнаків та юніорів.
Поліна Ковирлова перемогла всіх своїх супротивників у чотирьох поєдинках у ваговій категорії до 44 кілограмів. У фіналі волинянка поборола представницю США.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в обласному управлінні спорту.
Дівчина у складі збірної поїхала в Абу-Дабі (ОАЕ), де відбувається чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств серед дітей юнаків та юніорів.
Поліна Ковирлова перемогла всіх своїх супротивників у чотирьох поєдинках у ваговій категорії до 44 кілограмів. У фіналі волинянка поборола представницю США.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Юна волинянка стала дворазовою чемпіонкою світу з ММА
Сьогодні, 14:00
10 громад на Ковельщині можуть вчитися офлайн. ФОТО
Сьогодні, 13:49
Яблучний Спас: як у центрі Луцька освячували кошики. ФОТО
Сьогодні, 13:35
Що робити у разі радіаційної аварії на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 13:20
Зґвалтували у Бєлгороді трьох неповнолітніх дівчат: окупант розповідає матері про звірства в армії РФ
Сьогодні, 13:15
Медіа