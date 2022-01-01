Юна волинянка стала дворазовою чемпіонкою світу з ММА

Поліна Ковирнова стала дворазовою Чемпіонкою Світу зі змішаних єдиноборств ММА.



Про це



Дівчина у складі збірної поїхала в Абу-Дабі (ОАЕ), де відбувається чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств серед дітей юнаків та юніорів.



Поліна Ковирлова перемогла всіх своїх супротивників у чотирьох поєдинках у ваговій категорії до 44 кілограмів. У фіналі волинянка поборола представницю США.

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