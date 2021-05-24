Військових Каменя-Каширського забезпечили спеціалізованим авто

Для потреб Камінь-Каширського центру комплектування та соціальної підтримки передали спеціалізований автомобіль.Про це розповів нардепЗа словами Стернійчука, автомобіль передавали його помічникспільно з головою Камінь-Каширської районної адміністраціїта керівником фракції «Слуга Народу» в Ковельській районній раді«У цей нелегкий для України час увесь світ єднається у відчайдушній боротьбі. Розуміємо, що колосальна відповідальність – на плечах тих, хто виконує державні завдання з мобілізації, тактичних навчань, інших заходів, зумовлених нинішнім станом. Саме тому забезпечення військових формувань транспортними засобами було та залишається одним із головних. Спасибі вам за збереження спокою, а ми будемо продовжувати свою благодійну практику. Наближаємо разом довгоочікуваний мир!» – звернувся до військових Іван Сухацький.Своєю чергою начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук зазначила:«Щиро вдячні команді народного депутата Валерія Стернійчука за те, що завжди тримає руку на пульсі питань не лише вищого, а й місцевого рівнів. Водночас допомагає оперативно вирішувати нагальні потреби, доки бійці – на сторожі прикордоння. Разом до перемоги! Слава Україні!»