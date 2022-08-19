Ердоган пропонує Зеленському організувати зустріч із Путіним

Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що під час переговорів у Львові запропонував президентові України Володимиру Зеленському провести у Туреччині його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.



Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на коментарі Ердогана журналістам у літаку після повернення зі Львова, передає



"З паном Зеленським ми обговорили всі аспекти наших двосторонніх відносин. Я ще раз заявив, що наша солідарність та підтримка територіальної цілісності та суверенітету України продовжуватимуться. Так само, як я сказав панові Путіну під час свого візиту до Сочі. Я нагадав Зеленському, що ми можемо провести зустріч між ними".



Президент Туреччини повідомив, що хотів би обговорити з Путіним ситуацію на Запорізькій АЕС попросити його вжити конкретних заходів.



Також Ердоган повідомив, що під час тристоронньої зустрічі із Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем обговорювалися кроки для полегшення експорту українського зерна.



Нагадаємо, 18 серпня у Львові відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.



Зеленський після цієї зустрічі заявив, що переговори з Росією можливі лише тоді, коли російські війська залишать незаконно окуповану територію України.



Ердоган наголосив на необхідності досягти дипломатичного врегулювання між Україною і Росією – для цього, на його думку, варто повернутися до переговорів на основі параментрів, сформованих на березневій зустрічі у Стамбулі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Туреччинизаявив, що під час переговорів у Львові запропонував президентові України Володимиру Зеленському провести у Туреччині його зустріч із президентом РосіїПро це повідомляє РИА Новости з посиланням на коментарі Ердогана журналістам у літаку після повернення зі Львова, передає "Українська Правда" "З паном Зеленським ми обговорили всі аспекти наших двосторонніх відносин. Я ще раз заявив, що наша солідарність та підтримка територіальної цілісності та суверенітету України продовжуватимуться. Так само, як я сказав панові Путіну під час свого візиту до Сочі. Я нагадав Зеленському, що ми можемо провести зустріч між ними".Президент Туреччини повідомив, що хотів би обговорити з Путіним ситуацію на Запорізькій АЕС попросити його вжити конкретних заходів.Також Ердоган повідомив, що під час тристоронньої зустрічі із Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем обговорювалися кроки для полегшення експорту українського зерна.Нагадаємо,і генерального секретаря ООНЗеленський після цієї зустрічі заявив, що переговори з Росією можливі лише тоді, коли російські війська залишать незаконно окуповану територію України.Ердоган наголосив на необхідності досягти дипломатичного врегулювання між Україною і Росією – для цього, на його думку, варто повернутися до переговорів на основі параментрів, сформованих на березневій зустрічі у Стамбулі.

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