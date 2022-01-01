Янукович перебував у Білорусі в березні та готувався повернутися до України після окупації Києва, - The Washington Post
Сьогодні, 15:25
ФСБ перед повномасштабним вторгненням РФ до України підготувала два маріонеткові уряди на випадок захоплення Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.
За інформаціює видання, ФСБ тісно співпрацювала з колаборантами, серед яких провідну роль грали колишній президент-втікач Віктор Янукович та підозрюваний у держзраді нардеп, кум Путіна Віктор Медведчук.
Washington Post пише, що Янукович очолював групу, яка зібралася в Білорусі на початку березня, щоб, ймовірно, спробувати повернути собі владу в Києві. Друга група, до якої увійшли колишні члени Партії регіонів, зібралася на тимчасово окупованих територіях півдня України.
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Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.
За інформаціює видання, ФСБ тісно співпрацювала з колаборантами, серед яких провідну роль грали колишній президент-втікач Віктор Янукович та підозрюваний у держзраді нардеп, кум Путіна Віктор Медведчук.
Washington Post пише, що Янукович очолював групу, яка зібралася в Білорусі на початку березня, щоб, ймовірно, спробувати повернути собі владу в Києві. Друга група, до якої увійшли колишні члени Партії регіонів, зібралася на тимчасово окупованих територіях півдня України.
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