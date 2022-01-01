На Волині збільшили кількість місць для переселенців
Сьогодні, 15:40
На Волині проживає майже 60 тисяч внутрішніх переселенців.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
З початку війни наша область прийняла 71 тис. 786 вимушено-евакуйованих осіб. З них в області наразі проживає та має статус ВПО – 59 тис. 860 людей.
Минулої доби на Волині знайшли прихисток 68 внутрішніх переселенців.
Також в області збільшили кількість місць для поселення. Зокрема додатково можна розмістити ще до чотирьох тисяч людей.
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Про це повідомили у Волинській ОВА.
З початку війни наша область прийняла 71 тис. 786 вимушено-евакуйованих осіб. З них в області наразі проживає та має статус ВПО – 59 тис. 860 людей.
Минулої доби на Волині знайшли прихисток 68 внутрішніх переселенців.
Також в області збільшили кількість місць для поселення. Зокрема додатково можна розмістити ще до чотирьох тисяч людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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