На Волині збільшили кількість місць для переселенців





Про це



З початку війни наша область прийняла 71 тис. 786 вимушено-евакуйованих осіб. З них в області наразі проживає та має статус ВПО – 59 тис. 860 людей.



Минулої доби на Волині знайшли прихисток 68 внутрішніх переселенців.



Також в області збільшили кількість місць для поселення. Зокрема додатково можна розмістити ще до чотирьох тисяч людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині проживає майже 60 тисяч внутрішніх переселенців.Про це повідомили у Волинській ОВА.З початку війни наша область прийняла 71 тис. 786 вимушено-евакуйованих осіб. З них в області наразі проживає та має статус ВПО – 59 тис. 860 людей.Минулої доби на Волині знайшли прихисток 68 внутрішніх переселенців.Також в області збільшили кількість місць для поселення. Зокрема додатково можна розмістити ще до чотирьох тисяч людей.

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