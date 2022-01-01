Волинянин вирощував вдома коноплі та мак. ФОТО

Волинянин вирощував вдома коноплі та мак. ФОТО
Правоохоронці виявили у 43-річного мешканця міста Камінь-Каширський заборонені наркотичні речовини. Волинянин у своєму домогосподарстві вирощував та зберігав наркотичні засоби, зокрема, коноплі та мак.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Під час проведення слідчих дій поліцейські виявили та вилучили 127 рослин коноплі, подрібнену речовину рослинного походження зовні схожу на канабіс, насіння коноплі та сухі рослини маку снотворного.

Усе вилучене направлять до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 310, ст.309 Кримінального кодексу України.
Волинянин вирощував вдома коноплі та мак. ФОТО
Волинянин вирощував вдома коноплі та мак. ФОТО
Волинянин вирощував вдома коноплі та мак. ФОТО
Волинянин вирощував вдома коноплі та мак. ФОТО


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Теги: вирощував наркотики, Волинь
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