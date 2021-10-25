Під Луцьком водій вантажівки на смерть збив велосипедиста

Під Луцьком водій вантажівки на смерть збив велосипедиста
Аварія сталася сьогодні, 19 серпня, близько 14 години на вулиці Об’їзній у Липинах Луцького району.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

31-річний водій вантажівки SСANIA здійснив наїзд на велосипедиста, який їхав у попутному напрямку та раптово змінив напрямок руху. Від отриманих травм чоловік загинув, наразі його особу встановлюють.

На місці події працює слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області. Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Під Луцьком водій вантажівки на смерть збив велосипедиста

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Теги: ДТП, смерть, вантажівка
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