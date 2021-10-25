Під Луцьком водій вантажівки на смерть збив велосипедиста





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



31-річний водій вантажівки SСANIA здійснив наїзд на велосипедиста, який їхав у попутному напрямку та раптово змінив напрямок руху. Від отриманих травм чоловік загинув, наразі його особу встановлюють.



На місці події працює слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області. Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аварія сталася сьогодні, 19 серпня, близько 14 години на вулиці Об’їзній у Липинах Луцького району.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.31-річний водій вантажівки SСANIA здійснив наїзд на велосипедиста, який їхав у попутному напрямку та раптово змінив напрямок руху. Від отриманих травм чоловік загинув, наразі його особу встановлюють.На місці події працює слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області. Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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