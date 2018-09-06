На Волині судитимуть пропагандиста «русского міра» з Донецька

На Волині судитимуть пропагандиста «русского міра» з Донецька
На Волині скерували до суду обвинувальний акт щодо ворожого пропагандиста. За даними слідства, 42-річний чоловік, після повномасштабного вторгнення військ РФ, утік з Донецька та знайшов прихисток у селі поблизу Луцька.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ на Волині.

Перебуваючи у відносній безпеці, зловмисник систематично висловлювався на підтримку збройної агресіїї РФ проти України, погрожував місцевим мешканцям покараннями від збройних формувань РФ та постійно очікував прихід “руского міра” на Волинь.

Окрім того, пропагандист погрожував місцевому священнику, його родині та прихожанам Православної української церкви. Постійно погрожував висловами на кшталт: «После прихода россиян все нацики и представители восточных областей, которые их поддерживают будут ... уничтожены...», «Будем резать вас, уничтожать вас, издеваться над вами, вашей семьей, всеми нациками и священниками».

Матеріали справи скеровано до суду. Фігурант обвинувачується у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників), ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

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Теги: суд, русскій мір, Донецьк
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