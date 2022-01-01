«Будем резать вас, уничтожать»: у Луцьку викрили колаборанта з Донбасу

СБУ на Волині повідомила про підозру черговому ворожому пропагандисту. Мешканець Донеччини після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну утік на Волинь.Про це повідомляє пресслужба СБУ у Волинській області.40-річний чоловік знайшов прихисток у селі поблизу Луцька.Перебуваючи у відносній безпеці, зловмисник систематично висловлювався на підтримку збройної агресіїї РФ проти України, погрожував місцевим мешканцям покараннями від збройних формувань РФ та постійно очікував прихід “руского міра” на Волинь.Окрім того, пропагандист погрожував місцевому священнику, його родині та прихожанам Православної української церкви. Постійно погрожував висловами на кшталт: «После прихода россиян все нацики и представители восточных областей, которые их поддерживают будут ... уничтожены...», «Будем резать вас, уничтожать вас, издеваться над вами, вашей семьей, всеми нациками и священниками».Слідчі Управління СБ України у Волинській області повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників), ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.