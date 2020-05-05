Дуже сподобався: 18-річний юнак викрав у волинянина пітбуля

Дуже сподобався: 18-річний юнак викрав у волинянина пітбуля
Так, днями до правоохоронців звернувся житель села Твориничі Володимирського району й повідомив про викрадення його породистої собаки - американського пітбуля.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Вартість собаки сягає близько 7 000 тисяч гривень. Дільничний офіцер поліції встановив, що викрав пса 18-річний житель Львівщини. З собакою все добре, його повернули власнику.

Хлопець пояснив, що йому сподобався пес і він захотів собі такого, тому і пішов на скоєння протизаконного.

Горохівські правоохоронці викрили 49-річного мешканця села Широке у серії крадіжок із тваринної ферми. Злочини він чинив упродовж 1 – 10 серпня, спочатку викрав цеглу, згодом – шифер, завдавши збитків підприємству, що утримує приміщення.

А у Ковелі 34-річний місцевий житель викрав 24 мішки цементу з будівництва, перевозив викрадене до свого будинку власним авто. Поліцейські викрили зловмисника.

За усіма фактами кримінальні провадження розпочали за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі тривають досудові розслідування та вирішується питання про оголошення підозри зловмисникам.

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Теги: пітбуль, волинянин, крадіжка, поліція
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