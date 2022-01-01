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Кремль міг погодити знищення 64-ї бригади, щоб приховати її злочини на Київщині, – ISW

Кремль міг погодити знищення 64-ї бригади, щоб приховати її злочини на Київщині, – ISW
За згодою Кремля 64-та окрема гвардійська мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії Росії, причетна до вбивств і катувань цивільних у Бучі, в тому числі в Бучі, могла бути знищена.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни, пише Суспільне.

"Російська 64-та окрема гвардійська мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії, ймовірно, була знищена в бою у рамках спроб Кремля приховати воєнні злочини, скоєні нею в Київській області", — йдеться у повідомленні.

Президент РФ Володимир Путін надав бригаді почесне звання "гвардійська" 18 квітня після появи доказів скоєння нею воєнних злочинів у Бучі.

В ISW посилаються на розслідування журналіста Радіо Свобода Марка Крутова, у якому йдеться про те, що після важких боїв на Ізюмському та Слов'янському напрямах бригада практично припинила своє існування.

У розслідування зазначається, що з 1500 солдатів, які перебували у бригаді до війни, ймовірно, загинуло від 200 до 300 людей. Крутов процитував оцінки директора CNA Russia Studies Майкла Кофмана про те, що типове співвідношення вбитих і поранених у бою становить приблизно 1 до 3,5, що означає, що у 64-й бригаді поранення дістали від 700 до 1000 військових.

Зазначається, що після таких втрат, зазвичай бригаду розформовують, а вцілілих солдатів відправляють на службу в інші підрозділи, однак 64-а бригада була терміново відправлена ​​у бойові дії на сході України після того, як завершила виведення з-під Києва, не маючи часу на відпочинок, переобладнання, отримання поповнення або відновлення.

"На той час ходили чутки, що Кремль прагнув знищити бригаду в бою, щоб уникнути розкриття її воєнних злочинів",— йдеться у повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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