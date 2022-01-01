Як волинські тероборонівці закріпили свої позиції біля кордону з Білоруссю. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:33
Солдати гранатометного відділення 100-ої окремої бригади територіальної оборони Волині – цілодобово на позиціях оборони серед лісу. Стежать, аби не пройшли диверсійно-розвідувальні групи з боку Білорусі.
Про це розповів Суспільному командир відділення Віталій.
Військовослужбовці бригади територіальної оборони продовжують укріплюватися на позиціях, – говорить військовий Андрій. Показує укриття, розпізнати яке з неба над лісом неможливо.
"Це місце, щоб перечекати тут артилерійський наліт, а далі відділення виходить і виконує свої бойові завдання. Ми бережемо свій особовий склад. Ми не такі придурки як єті руські. Ми українці", – каже Андрій.
На позиції бійці облаштували бліндаж для відпочинку. Під землею – дерев'янні нари, проведено світло і вентиляція. Зі слів Андрія, бліндаж зробили надійним: "над нами три накати колод і більше двох метрів землі".
Харчування військових різноманітне і поживне, – каже боєць тероборони Ігор. Розповідає: до лав Збройних сил України вступив разом із братом після 24 лютого, раніше не служив. Нині чоловік готує на польовій кухні.
"Гречка з тушонкою, зажаркою, борщик, салатик, хлібчик, сік, печиво. Вистачає всього вдосталь. Усе у нас добре", – додає тероборонівець.
Як розповів пресофіцер 100-ої окремої бригади територіальної оборони Волині Сергій Хомінський, на кордоні постійно відбуваються заходи з бойової підготовки, проводяться навчання. Нині ситуація контрольована.
"По той бік кордону збройні сили Білорусі постійно проводять переміщення особового складу, техніки, ротацію. Нами ці переміщення усі відстежуються, аналізуються і за потреби вживаються контрзаходи. Також нарощується система інженерних загороджень", – зазначив пресофіцер.
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Про це розповів Суспільному командир відділення Віталій.
Військовослужбовці бригади територіальної оборони продовжують укріплюватися на позиціях, – говорить військовий Андрій. Показує укриття, розпізнати яке з неба над лісом неможливо.
"Це місце, щоб перечекати тут артилерійський наліт, а далі відділення виходить і виконує свої бойові завдання. Ми бережемо свій особовий склад. Ми не такі придурки як єті руські. Ми українці", – каже Андрій.
На позиції бійці облаштували бліндаж для відпочинку. Під землею – дерев'янні нари, проведено світло і вентиляція. Зі слів Андрія, бліндаж зробили надійним: "над нами три накати колод і більше двох метрів землі".
Харчування військових різноманітне і поживне, – каже боєць тероборони Ігор. Розповідає: до лав Збройних сил України вступив разом із братом після 24 лютого, раніше не служив. Нині чоловік готує на польовій кухні.
"Гречка з тушонкою, зажаркою, борщик, салатик, хлібчик, сік, печиво. Вистачає всього вдосталь. Усе у нас добре", – додає тероборонівець.
Як розповів пресофіцер 100-ої окремої бригади територіальної оборони Волині Сергій Хомінський, на кордоні постійно відбуваються заходи з бойової підготовки, проводяться навчання. Нині ситуація контрольована.
"По той бік кордону збройні сили Білорусі постійно проводять переміщення особового складу, техніки, ротацію. Нами ці переміщення усі відстежуються, аналізуються і за потреби вживаються контрзаходи. Також нарощується система інженерних загороджень", – зазначив пресофіцер.
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Коментарі 1
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