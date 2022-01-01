Розбомбити ЗАЕС неможливо, – експерт

Розбомбити ЗАЕС неможливо, – експерт
Голова правління Асоціації "Нафта і Газ України", генеральний директор нафтогазового консультаційного центру "Ньюфолк", експерт з питань енергетики Андрій Закревський заявив, що розбомбити ЗАЕС неможливо, але можна вивести її з ладу.

Про це він розповів в ефірі спільного проєкту "Сніданку з 1+1" і ТСН "Розмови про важливе".

"Сучасні атомні електростанції розбомбити дуже важко. А от зробити так, щоб технологічно вони перестали працювати - -тут питань немає. Наша галузь атомна вона стагнувала від 1991 року. Свідчення тому дуже прості, починаючи з того, що там немає молодих хлопців: у нас на 300 людей замовлення в Одесі, Києві вступає на бюджет по 20-30 людей щорічно, щоб ставати молодими спеціалістами. Спайка пенсіонерів і грабіжників в "Енергоатому" нарешті зазнала удару", - зазначив експерт.

Він додав, що йдеться про рішення уряд акціонувати "Енергоатом", щоб він не просто був під управлінням держави, а під управлінням на корпоративних умовах. "Це буде другий крок після відділення від систем Білорусі і Росії - відділення від старої системи, яка працювала на "Росатом", починаючи від поставок збірок ядерних і закінчуючи проблемами з підтримуючими дизель-генераторами", - наголосив Закревський.

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Теги: ЗАЕС, ядерна загроза, Росія
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