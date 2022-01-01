У Мелітополі підірвали колаборанта

Сьогодні вночі у Мелітополі українські партизани підірвали– одного з колаборантів, соратника гауляйтера на окупованій частині Запорізької областіПро це повідомив мелітопольський міський головау Telegram.За його словами, Шостак вижив, але отримав поранення.«У колаборантів підгоряє заднє місце». В прямому сенсі. «За заслугами» отримав один із керівників виборчого штабу «єдиної розсії» – керівник пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ Олег Шостак. Систематично транслюючи в ефірі карту України без Криму та сюжети про начебто палке кохання мелітопольців до росії. Підсумок: тепер Шостак точно не зможе сидіти на стільці рівно – його частина тіла для сидіння буквально підірвана», – написав Федоров.