У Мелітополі підірвали колаборанта

У Мелітополі підірвали колаборанта
Сьогодні вночі у Мелітополі українські партизани підірвали Олега Шостака – одного з колаборантів, соратника гауляйтера на окупованій частині Запорізької області Євгена Балицького.

Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров у Telegram.

За його словами, Шостак вижив, але отримав поранення.

«У колаборантів підгоряє заднє місце». В прямому сенсі. «За заслугами» отримав один із керівників виборчого штабу «єдиної розсії» – керівник пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ Олег Шостак. Систематично транслюючи в ефірі карту України без Криму та сюжети про начебто палке кохання мелітопольців до росії. Підсумок: тепер Шостак точно не зможе сидіти на стільці рівно – його частина тіла для сидіння буквально підірвана», – написав Федоров.

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Теги: Мелітополь, колаборант
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