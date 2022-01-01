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СБУ ідентифікувала приятеля Кадирова, який катував неповнолітнього під час тимчасової окупації Київщини

СБУ ідентифікувала приятеля Кадирова, який катував неповнолітнього під час тимчасової окупації Київщини
Служба безпеки встановила особу ще одного воєнного злочинця з РФ, який чинив звірства проти мирних людей під час тимчасової окупації одного із селищ Київщини. Серед потерпілих від його дій були неповнолітні діти.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисником виявився командир мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) росгвардії у чеченській республіці «ахмат» – Бісаєв Анзор Саладієвич. Цей окупант входив до найближчого оточення Кадирова.

На початку березня, перебуваючи на території селища Бабинці Бучанського району, загарбник разом зі своїми підлеглими вдерся в один із приватних місцевих будинків і викрав підлітка.

Під дулом пістолета та приставляючи ніж до голови, загарбники вимагали від нього інформацію про розташування українських військ.
Коли тортури не дали «бажаного результату», хлопця посадили у броньований автомобіль і продовжували знущання, застосовуючи насильство та погрози фізичної розправи.

Після звільнення Київщини зловмисник втік на територію РФ, де переховується від правосуддя.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для притягнення окупанта до відповідальності.

Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва прокуратури.

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Теги: Росія, Україна, війна
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