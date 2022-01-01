У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 14:15
Вчора, 11 серпня, на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, патрульні встановили, що 21-річний водій Volkswagen Caddy не дотримався пунктів правил 10.1 та 10.4 ПДР (здійснюючи розворот, не надав переваги у русі) та здійснив зіткнення з транспортним засобом Lincoln.
На щастя, ніхто не травмувався, лише автівки зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.
На винуватця склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Патрульні наголошують, що відповідно до п.10.7 ПДР України, розворот забороняється:
❌ на залізничних переїздах;
❌ на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
у тунелях;
❌ за видимості дороги менше ніж 100 м хоча б в одному напрямку;
❌ на пішохідних переходах і ближче ніж 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;
❌ на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.26 чи 5.27.
Також у поліції нагадують правила ПДР: водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині — і попутним транспортним засобам.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, патрульні встановили, що 21-річний водій Volkswagen Caddy не дотримався пунктів правил 10.1 та 10.4 ПДР (здійснюючи розворот, не надав переваги у русі) та здійснив зіткнення з транспортним засобом Lincoln.
На щастя, ніхто не травмувався, лише автівки зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.
На винуватця склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Патрульні наголошують, що відповідно до п.10.7 ПДР України, розворот забороняється:
❌ на залізничних переїздах;
❌ на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
у тунелях;
❌ за видимості дороги менше ніж 100 м хоча б в одному напрямку;
❌ на пішохідних переходах і ближче ніж 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;
❌ на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.26 чи 5.27.
Також у поліції нагадують правила ПДР: водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині — і попутним транспортним засобам.
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