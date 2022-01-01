У Луцьку блискавка спричинила дві пожежі

У Луцьку блискавка спричинила дві пожежі
Сьогодні, 12 серпня, в місті Луцьку від потрапляння розряду блискавки трапилось дві пожежі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

На вулиці Задворецькій, 10 зайнялася дерев’яна споруда. Повідомлення надійшло о 9:37. На гасіння пожежі виїхали вогнеборці 25 державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька, які ліквідували її о 9:48.

А за хвилину, о 9:55, надійшло повідомлення, що на вул. Шевченка 29/2 загорілась ще одна споруда від розряду блискавки. На ліквідацію пожежі прибули рятувальники 2 та 25 ДПРЧ м. Луцька. Пожежа ліквідована о 10:18.
У Луцьку блискавка спричинила дві пожежі

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Теги: Луцьк, блискавка пожежа
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