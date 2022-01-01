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Україна закликає світ не допустити судилища над українськими захисниками у Маріуполі

Україна закликає світ не допустити судилища над українськими захисниками у Маріуполі
Україна закликає весь цивілізований світ не допустити анонсованого російськими окупантами судилища над українськими захисниками та захисницями Маріуполя і вимагає негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, в яких утримуються українські військовополонені.

Про це йдеться у спільній заяві сил безпеки та оборони щодо полонених захисників Маріуполя.

"Операція з порятунку 2,5 тисяч захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом, аби зберегти життя нашим Героям. Альтернативи на кшталт екстракншн не було, стояв вибір: операція з порятунку чи загибель на «Азовсталі» насамперед важкопоранених. Адже запаси необхідних медикаментів закінчувалися.

Саме важкопоранених нам вдалося врятувати першими під час обміну у червні: 144 особи, з яких 95 захисників Маріуполя вже повернули. Більша частина з них мали тяжкі поранення. Станом на зараз вони отримали необхідну медичну допомогу та реабілітацію.

Усі державні інституції працюють над тим, аби повернути Героїв Маріуполя та усіх українців, які перебувають у полоні ворога. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує працювати 24/7 для визволення українських Захисників та Захисниць з полону, розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

Водночас, ми підтримуємо зв’язок з родинами полонених військовослужбовців та виконуємо зобов’язання щодо їх соціального захисту", - йдеться в заяві.

Також в Міноборони наголосили, що Російська Федерація не дотримується зобов’язань, нехтує домовленостями, не визнає міжнародних норм і правил ведення війни.

З огляду на це, питання обміну полоненими є складним та чутливим. Зі свого боку Україна постійно посилює публічну комунікацію з нашими партнерами, звертається до міжнародних організацій та світових лідерів, привертає увагу світу до дій, які чинить ворог із українськими військовими, що перебувають в полоні.

"Ми закликаємо увесь цивілізований світ не допустити анонсованого судилища катами у Маріуполі над українськими захисниками та захисницями.

Вимагаємо негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста, до місць, в яких утримуються українські військовополонені, передусім Оленівки", -зазначили в Міноборони.

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Теги: Росія, Україна, війна
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