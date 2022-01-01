Росія щоденно втрачає на фронті 500 військових, – американська розвідка





Про це передає The New York Times з посиланням на заяву заступника міністра оборони з питань політики Коліна Кала та джерела в адміністрації Байдена, пише



"Я вважаю, що можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, зазнали 70 або 80 000 втрат менш ніж за шість місяців", – сказав він.



За словами посадовця, окупанти досягли певних незначних успіхів на сході України, але це обійшлося їм надзвичайно дорого через нову зброю та дії ЗСУ. Такі втрати означають, що Росія не зможе захопити схід України до кінця року.



За даними розвідки, Москва залучила до війни чеченських військових і бойовиків Сирії. Цим рішенням Кремлю вдалось уникнути внутрішнього обурення в Росії через втрати російських військових та необхідності проводити загальну мобілізацію, яка схожа на призов.



Директор програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс наголосив, що російська армія серйозно виснажена.



"Це впливає на їхню здатність вести ефективну наземну кампанію в Україні", - додав він.



За інформацією американських і європейських офіційних осіб, російські військові зазнають значних втрат, їм важко залучити до бою резервістів і новобранців. РФ вже залучила до війни майже 85% своєї армії, мобілізувавши війська з далекого сходу країни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щодня на фронті в Україні гинуть або травмуються 500 російських окупантів, а загальний темп наступу Росії сповільнився через надання ЗСУ нової зброї.Про це передає The New York Times з посиланням на заяву заступника міністра оборони з питань політикита джерела в адміністрації, пише УНІАН "Я вважаю, що можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, зазнали 70 або 80 000 втрат менш ніж за шість місяців", – сказав він.За словами посадовця, окупанти досягли певних незначних успіхів на сході України, але це обійшлося їм надзвичайно дорого через нову зброю та дії ЗСУ. Такі втрати означають, що Росія не зможе захопити схід України до кінця року.За даними розвідки, Москва залучила до війни чеченських військових і бойовиків Сирії. Цим рішенням Кремлю вдалось уникнути внутрішнього обурення в Росії через втрати російських військових та необхідності проводити загальну мобілізацію, яка схожа на призов.Директор програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних дослідженьнаголосив, що російська армія серйозно виснажена."Це впливає на їхню здатність вести ефективну наземну кампанію в Україні", - додав він.За інформацією американських і європейських офіційних осіб, російські військові зазнають значних втрат, їм важко залучити до бою резервістів і новобранців. РФ вже залучила до війни майже 85% своєї армії, мобілізувавши війська з далекого сходу країни.

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