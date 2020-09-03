«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО





Акцію 12 серпня влаштували рідні полонених бійців полку «Азов» разом з акторами театру «Гармидер» у пам'ять про українських військовополонених, які загинули в колонії, а також як спосіб на весь світ прокричати про тих «азовців», які досі залишаються у руках ворога.



Учасники події тримали у руках плакати, із текстівками «Нескорені. Пишаємося, боремося, чекаємо», «Не дайте померти нашим героям», «Росія думала, що вбила «Азов», стратила. Але «Азов» тепер – вся Україна», «Ми маємо боротися за них, як вони за нас», «Оленівка – новий Освенцим», «Оленівка – нова Катинь» тощо.







Співорганізаторка події, дружина 50-річного полоненого лучанина Світлана розповіла, що її чоловік служить у полку «Азов» з 2015 року. З перших днів великої війни він був у Маріуполі, згодом – саме на «Азовсталі».



До теракту в Оленівці, який Росія влаштувала 29 липня, із чоловіком час від часу був зв’язок.



«Після 29 липня ми не знаємо, яка його доля», – розповіла жінка. І додала: «Нам дуже прикро, що мій чоловік своє 50-річчя зустрів на «Азовсталі», що він не бачить, як росте його онука, що їх утримують у жахливих умовах». На акцію разом із мамою також прийшла донька полоненого.







Із Ковеля до Луцька приїхали для участі в акції приїхали матері ковельських оборонців «Азовсталі» Світлана Богдан і Тетяна Бакум. Жінки вже брали участь у таких мирних акціях в Києві та Рівному. Мають намір також влаштувати акцію у Ковелі.







«Добре, що люди прийшли, незважаючи на грозу. Ми їм вдячні за це. Перформанс, який тут сьогодні влаштували, дуже сильний», – зауважила Тетяна Бакум.







Режисерка театру «Гармидер» Руслана Порицька розповіла, що ініціаторами події були саме родини полонених «азовців». Театр вирішив долучитися з перформансом. Під час театралізованого дійства актори зобразили ігнорування Росією норм Женевської конвенції під час утримання полонених, а також біль українців через страшні дії ворога. Актори вугіллям написали слово «Оленівка» і у пам’ять про жертв виклали його квітами. Перформанс викликав сльози у багатьох присутніх.



«Я мала лише два дні на осмислення після того, як отримала пропозицію долучитися. Зрештою, вирішила виокремити головний меседж, з яким ми вийшли. І це – заклик до міжнародної спільноти. Ми в Україні все розуміємо, що відбувається. А ось закордонні міжнародні правозахисні організації мають вплив і можуть впливати на ситуацію, якщо буде масовий заклик. Ми хотіли зробити акцент на тому, що Росія порушує міжнародне законодавство, зокрема – Женевську конвенцію, яка чітко прописує правила поводження із військовополоненими. Ці правила не просто ігнорують. По них топчуться, ними підтираються. Ми це показали у перформансі.







Зрештою, перформанс трактувати мають глядачі, кожен може побачити щось своє, але тут були дуже чіткі символи. М’ясорубка, у якій ми зараз всі перебуваємо. Кавун – як символ того, що би боремося за своє, за те, що зараз тимчасово окуповане. Все те, що ми тут показували, болить кожному українцеві, кожному з нас», – висловилася Руслана Порицька.



Вона додала, що питання про те, чому настільки цивілізована європейська спільнота, США та інші так мало реагують на таке брутальне поводження із їхнім же правом, залишається відкритим.





Як відомо, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, у якій утримувались українські військовополонені,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Десятки людей, попри неймовірно сильну зливу, прийшли на Театральний майдан Луцька, аби взяти участь у мирній акції щодо теракту у тимчасово окупованій Оленівці.Акцію 12 серпня влаштували рідні полонених бійців полку «Азов» разом з акторами театру «Гармидер» у пам'ять про українських військовополонених, які загинули в колонії, а також як спосіб на весь світ прокричати про тих «азовців», які досі залишаються у руках ворога.Учасники події тримали у руках плакати, із текстівками «Нескорені. Пишаємося, боремося, чекаємо», «Не дайте померти нашим героям», «Росія думала, що вбила «Азов», стратила. Але «Азов» тепер – вся Україна», «Ми маємо боротися за них, як вони за нас», «Оленівка – новий Освенцим», «Оленівка – нова Катинь» тощо.Співорганізаторка події, дружина 50-річного полоненого лучанинарозповіла, що її чоловік служить у полку «Азов» з 2015 року. З перших днів великої війни він був у Маріуполі, згодом – саме на «Азовсталі».До теракту в Оленівці, який Росія влаштувала 29 липня, із чоловіком час від часу був зв’язок.«Після 29 липня ми не знаємо, яка його доля», – розповіла жінка. І додала: «Нам дуже прикро, що мій чоловік своє 50-річчя зустрів на «Азовсталі», що він не бачить, як росте його онука, що їх утримують у жахливих умовах». На акцію разом із мамою також прийшла донька полоненого.Із Ковеля до Луцька приїхали для участі в акції приїхали матері ковельських оборонців «Азовсталі». Жінки вже брали участь у таких мирних акціях в Києві та Рівному. Мають намір також влаштувати акцію у Ковелі.«Добре, що люди прийшли, незважаючи на грозу. Ми їм вдячні за це. Перформанс, який тут сьогодні влаштували, дуже сильний», – зауважила Тетяна Бакум.Режисерка театру «Гармидер»розповіла, що ініціаторами події були саме родини полонених «азовців». Театр вирішив долучитися з перформансом. Під час театралізованого дійства актори зобразили ігнорування Росією норм Женевської конвенції під час утримання полонених, а також біль українців через страшні дії ворога. Актори вугіллям написали слово «Оленівка» і у пам’ять про жертв виклали його квітами. Перформанс викликав сльози у багатьох присутніх.«Я мала лише два дні на осмислення після того, як отримала пропозицію долучитися. Зрештою, вирішила виокремити головний меседж, з яким ми вийшли. І це – заклик до міжнародної спільноти. Ми в Україні все розуміємо, що відбувається. А ось закордонні міжнародні правозахисні організації мають вплив і можуть впливати на ситуацію, якщо буде масовий заклик. Ми хотіли зробити акцент на тому, що Росія порушує міжнародне законодавство, зокрема – Женевську конвенцію, яка чітко прописує правила поводження із військовополоненими. Ці правила не просто ігнорують. По них топчуться, ними підтираються. Ми це показали у перформансі.Зрештою, перформанс трактувати мають глядачі, кожен може побачити щось своє, але тут були дуже чіткі символи. М’ясорубка, у якій ми зараз всі перебуваємо. Кавун – як символ того, що би боремося за своє, за те, що зараз тимчасово окуповане. Все те, що ми тут показували, болить кожному українцеві, кожному з нас», – висловилася Руслана Порицька.Вона додала, що питання про те, чому настільки цивілізована європейська спільнота, США та інші так мало реагують на таке брутальне поводження із їхнім же правом, залишається відкритим.Як відомо, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, у якій утримувались українські військовополонені, відбувся потужний вибух. За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 отримали важкі поранення.

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