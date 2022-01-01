У районі на Волині за куріння у невстановлених місцях оштрафували 37 людей
Сьогодні, 16:45
За місяць дії нових норм "бездимного" законодавства на території Луцького району правоохоронці винесли 121 адмінпостанову за куріння в невстановлених місцях.
Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Ольга Бузулук.
У 90 % випадках поліцейські виносили попередження про правопорушення.
Оштрафували з 11 липня до 11 серпня 37 людей. Загальна сума штрафів – 7 327 гривень. Порушників поліцейські виявляють під час інспекцій, реагують також на зверненням громадян.
Як розповідав раніше інспектор Луцького районного управління поліції Ігор Лівошук, штраф за куріння у публічних місцях – перше правопорушення – становить від 51 до 850 гривень, за більш як одне правопорушення впродовж року – від 850 до 1 700 гривень. За паління в ресторані курцю загрожує штраф від 51 до 350 гривень. Заклад, який дозволив клієнтам порушити закон можуть оштрафувати на суму від трьох до 15 тисяч гривень.
Нагадаємо,що з 11 липня в Україні набрали чинності зміни до антитютюнового законодавства. Зокрема заборонено курити на територіях дитмайданчиків, закладів медицини, спорту, освіти, у ресторанах, кафе, готелях, хостелах.
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Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Ольга Бузулук.
У 90 % випадках поліцейські виносили попередження про правопорушення.
Оштрафували з 11 липня до 11 серпня 37 людей. Загальна сума штрафів – 7 327 гривень. Порушників поліцейські виявляють під час інспекцій, реагують також на зверненням громадян.
Як розповідав раніше інспектор Луцького районного управління поліції Ігор Лівошук, штраф за куріння у публічних місцях – перше правопорушення – становить від 51 до 850 гривень, за більш як одне правопорушення впродовж року – від 850 до 1 700 гривень. За паління в ресторані курцю загрожує штраф від 51 до 350 гривень. Заклад, який дозволив клієнтам порушити закон можуть оштрафувати на суму від трьох до 15 тисяч гривень.
Нагадаємо,що з 11 липня в Україні набрали чинності зміни до антитютюнового законодавства. Зокрема заборонено курити на територіях дитмайданчиків, закладів медицини, спорту, освіти, у ресторанах, кафе, готелях, хостелах.
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