Президент нагородив доньку загиблого воїна волинської бригади

Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяли участь у церемонії відзначення учасників акції «Діти-рятувальники – герої війни». Вона відбувалася вперше. Учасники акції – юні українці, які здійснили подвиг рятівника в час повномасштабного російського вторгнення.



Про це повідомили у пресслужбі



Володимир Зеленський подякував рідним дітей, які виховали їх сміливими та відповідальними громадянами.



Президент наголосив, що сьогоднішня церемонія відбувається в залі, де нагороджують і вшановують пам’ять Героїв України.



Глава держави подякував юним українцям за їхню мужність і стійкість.



«Ми можемо пишатися вами, а значить, в України є майбутнє, яким ми можемо пишатися вже сьогодні. Вітаю всіх вас. Ви – молодці, вам аплодує наша держава. Дякую за кожне збережене вами життя!» – сказав Президент.



Лауреатом стала й семирічна Іринка Васильєва з Рівного. Батько дівчинки – Олександр Васильєв – служив у 14-й механізованій бригаді Збройних Сил України й загинув під час виконання службового завдання 27 березня в селі Благодатне Миколаївської області. Іринка втратила на війні й свого дядька. Попри це вона твердо вирішила продовжити справу тата й захищати Україну. Дівчинка виготовляє віночки і встигла зібрати понад 7 тис. євро. За ці кошти вже придбали два тепловізори та дві автівки, які будуть відправлені на фронт. Нині тривають пошуки третього автомобіля.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У День молоді, 12 серпня, Президент Україниразом з дружиноювзяли участь у церемонії відзначення учасників акції «Діти-рятувальники – герої війни». Вона відбувалася вперше. Учасники акції – юні українці, які здійснили подвиг рятівника в час повномасштабного російського вторгнення.Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента України Володимир Зеленський подякував рідним дітей, які виховали їх сміливими та відповідальними громадянами.Президент наголосив, що сьогоднішня церемонія відбувається в залі, де нагороджують і вшановують пам’ять Героїв України.Глава держави подякував юним українцям за їхню мужність і стійкість.«Ми можемо пишатися вами, а значить, в України є майбутнє, яким ми можемо пишатися вже сьогодні. Вітаю всіх вас. Ви – молодці, вам аплодує наша держава. Дякую за кожне збережене вами життя!» – сказав Президент.Лауреатом стала й семирічназ Рівного. Батько дівчинки – Олександр Васильєв – служив у 14-й механізованій бригаді Збройних Сил України й загинув під час виконання службового завдання 27 березня в селі Благодатне Миколаївської області. Іринка втратила на війні й свого дядька. Попри це вона твердо вирішила продовжити справу тата й захищати Україну. Дівчинка виготовляє віночки і встигла зібрати понад 7 тис. євро. За ці кошти вже придбали два тепловізори та дві автівки, які будуть відправлені на фронт. Нині тривають пошуки третього автомобіля.

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