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Зеленський вніс до парламенту законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації

Зеленський вніс до парламенту законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації
Президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті два законопроєкти: про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Законопроєкти №7664 та №7665 є на сайті Верховної Ради, пише Громадське.

Наразі воєнний стан і мобілізація тривають до 23 серпня. Воєнний стан і мобілізацію в Україні оголосили з 24 лютого, і після того вже декілька разів продовжували.

Воєнний стан і мобілізацію пропонують продовжити на 90 діб, тобто до 21 листопада.

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Теги: Росія, Україна, війна
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