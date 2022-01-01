Зеленський вніс до парламенту законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації

Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті два законопроєкти: про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.



Законопроєкти №7664 та №7665 є на сайті Верховної Ради, пише



Наразі воєнний стан і мобілізація тривають до 23 серпня. Воєнний стан і мобілізацію в Україні оголосили з 24 лютого, і після того вже декілька разів продовжували.



Воєнний стан і мобілізацію пропонують продовжити на 90 діб, тобто до 21 листопада.

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