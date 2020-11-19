Через підвищений попит на послуги у Луцьку запрацюють 5 мобільних сервісних центрів МВС

Через підвищений попит на отримання послуг, пов'язаних із реєстраційними діями транспортних засобів, у Луцьку ініціюють роботу п`яти мобільних сервісних центрів МВС. Вони проводитимуть реєстраційні дії з транспортними засобами.Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.Інформують, що попит викликаний у тому числі нульовим розмитненням, яке діяло кілька місяців поспіль.За послугами можуть звертатись мешканці Луцької територіальної громади, гості міста і взагалі всі, кому це зручно. Можна буде записатись на обслуговування не просто до одного сервісного центру МВС №0741, який працює у Луцьку, а ще додатково до п`яти мобільних сервісних центрів МВС.Обрали три локації: вул. Ковельська, 53 (Луцька районна рада), вул. Соборності, 18 (Палац урочистих подій); вул. Гордіюк, 14 б (регіональний сервісний центр МВС).Мобільні сервісні центри МВС надаватимуть послуги упродовж 2 тижнів: з 15 по 20 серпня та з 22 по 27 серпня. Розпорядок роботи: з 9:30 до 17:30.Як записатись: онлайн через функціонал е-запис. На мапі необхідно обрати Луцьк та адресу мобільного сервісного центру МВС. Буде можливість обрати талон на певний час протягом двох днів — на день візиту або наступний день. Запис проводиться лише особисто завдяки авторизації через електронний підпис, BankID або Дія.Підпис.Мобільні сервісні центри МВС – це пересувні сервісні центри МВС. Обслуговуватимуть громадян у МСЦ МВС два адміністратори та фахівець Експертної служби МВС.