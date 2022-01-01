Напали на знайомого і пограбували: двоє волинян отримали по 7 та 8 років тюрми за розбій
Сьогодні, 16:30
Сім та вісім років позбавлення волі отримали двоє волинян за розбій.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним чотири рази судимим волинянином грабежу, а у змові з на чотири роки старшим спільником – ще і розбою у Камені-Каширському.
Слідство довело, що 8 червня 2021 року молодший із обвинувачених - житель села Воєгоща – відібрав у перехожого мобільний телефон, а 14 листопада 2021 року спільники напали на знайомого й, придушивши його чохлом від автомобільного керма, відібрали гроші.
Невдовзі зловмисників затримали та взяли під варту. Суд визнав волинян винуватим у вчиненні злочину і призначив їм покарання у виді позбавлення волі: молодшому – на вісім років, старшому – на сім.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним чотири рази судимим волинянином грабежу, а у змові з на чотири роки старшим спільником – ще і розбою у Камені-Каширському.
Слідство довело, що 8 червня 2021 року молодший із обвинувачених - житель села Воєгоща – відібрав у перехожого мобільний телефон, а 14 листопада 2021 року спільники напали на знайомого й, придушивши його чохлом від автомобільного керма, відібрали гроші.
Невдовзі зловмисників затримали та взяли під варту. Суд визнав волинян винуватим у вчиненні злочину і призначив їм покарання у виді позбавлення волі: молодшому – на вісім років, старшому – на сім.
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