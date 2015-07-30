В Україні з 11 липня забороняється будь-яке куріння у громадських місцях





Про це



Йдеться про ухвалений 16 грудня 2021-го Верховною Радою України Закон №1978–IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну».



Норми Закону спрямовані на зменшення привабливості тютюнових виробів, захист від впливу вторинного тютюнового диму, викидів від електронних сигарет та аерозолю тютюнових виробів для нагрівання в публічних приміщеннях тощо.



Серед основних нововведень Закону №1978–IX можна виділити такі:



заборона куріння пристроїв для нагрівання в усіх місцях, як це вже є із сигаретами та електронними сигаретами (зокрема школи, лікарні, заклади харчування, робочі місця), розширення переліку місць, де куріння заборонено;



запровадження медичних попереджень на пачках електронних сигарет та рідин до них, а на сигаретах медичне попередження збільшиться до 65 % від розміру упаковки;



заборона продажу сигарет зі смаками та ароматами (фруктів, ягід чи солодощів) — наразі це діє як своєрідний «гачок» і приманка для залучення дітей до куріння;



заборона реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин до них, пристроїв для нагрівання тютюну.



З 11 липня заборонено куріння, вживання та використання:



пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння;

трав’яних виробів для куріння;

предметів, пов’язаних із їх вживанням;

тютюнових виробів;

кальянів;

електронних сигарет.



Куріння електронних пристроїв для нагрівання тютюну стає забороненим на рівні із сигаретами, кальянами та е-сигаретами у визначених Законом громадських місцях.











Відповідальність за порушення



Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено Законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, передбачає накладення штрафу 51–170 грн. У разі повторного протягом року порушення штраф становить 170–340 грн згідно зі ст. 175–1 КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За тиждень – 11 липня 2022-го – набувають чинності норми антитютюнового закону щодо захисту бездимного середовища.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Йдеться про ухвалений 16 грудня 2021-го Верховною Радою України Закон №1978–IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну».Норми Закону спрямовані на зменшення привабливості тютюнових виробів, захист від впливу вторинного тютюнового диму, викидів від електронних сигарет та аерозолю тютюнових виробів для нагрівання в публічних приміщеннях тощо.заборона куріння пристроїв для нагрівання в усіх місцях, як це вже є із сигаретами та електронними сигаретами (зокрема школи, лікарні, заклади харчування, робочі місця), розширення переліку місць, де куріння заборонено;запровадження медичних попереджень на пачках електронних сигарет та рідин до них, а на сигаретах медичне попередження збільшиться до 65 % від розміру упаковки;заборона продажу сигарет зі смаками та ароматами (фруктів, ягід чи солодощів) — наразі це діє як своєрідний «гачок» і приманка для залучення дітей до куріння;заборона реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин до них, пристроїв для нагрівання тютюну.пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння;трав’яних виробів для куріння;предметів, пов’язаних із їх вживанням;тютюнових виробів;кальянів;електронних сигарет.Куріння електронних пристроїв для нагрівання тютюну стає забороненим на рівні із сигаретами, кальянами та е-сигаретами у визначених Законом громадських місцях. Перелік місць , де заборонено куріння цих тютюнових та нікотинових виробів, чітко визначено в Законі.Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено Законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, передбачає накладення штрафу 51–170 грн. У разі повторного протягом року порушення штраф становить 170–340 грн згідно зі ст. 175–1 КУпАП.

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