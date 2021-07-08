На Волині вилучили майже 2000 рослин маку

На Волині вилучили майже 2000 рослин маку
Під час проведення операції «МАК-2022» співробітники поліції на присадибних ділянках мешканців Луцького та Камінь-Каширського районів виявили незаконні посіви маку. Поліцейські вилучили майже 2000 заборонених рослин.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Усе вилучене направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.

За цими фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Загалом з червня по липень поліцейські задокументували по 17 фактів кримінальних та адміністративних правопорушень, пов’язаних із незаконними посівами маку та коноплі.

"Вкотре нагадуємо громадянам, що відповідно до чинного законодавства, за незаконні посіви маку та конопель передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність", - наголошують у поліції.

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Теги: Волинь, поліція, мак
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