Незаконна торгівля з автомобілів у Луцьку: продавців штрафуватимуть, товар віддадуть на потреби ЗСУ

Незаконна торгівля з автомобілів у Луцьку: продавців штрафуватимуть, товар віддадуть на потреби ЗСУ
Скарги щодо несанкціонованої торгівлі з автомобілів на парковці вздовж ринку «Центральний», «Пасаж» регулярно надходять на телефон гарячої лінії муніципалів.

Про це йдеться на сторінці правоохоронців у Фейсбук.

Відповідно до Правил торгівлі на ринках, використання транспортних стоянок для продажу товарів не допускається.

Відтак департамент муніципальної варти вживатиме до порушників заходи адміністративного впливу. Відповідно, на суб’єктів господарювання, громадян, які продаватимуть товар у невстановлених місцях, зокрема з транспортних засобів на стоянках та майданчиках для паркування транспорту, інспектори департаменту складатимуть адміністративні матеріали за порушення ст. 160 КУпАП з вилученням об'єктів торгівлі.

Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.
Усі матеріали будуть передаватися, згідно норм ст. 221 КУпАП, до Луцького міськрайонного суду Волинської області, а вилучений товар, а саме продукти тривалого зберігання: олія, крупи, цукор тощо, на потреби Збройних Сил України.
Незаконна торгівля з автомобілів у Луцьку: продавців штрафуватимуть, товар віддадуть на потреби ЗСУ
Незаконна торгівля з автомобілів у Луцьку: продавців штрафуватимуть, товар віддадуть на потреби ЗСУ

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Теги: торгівля з авто, Луцьк, муніципали
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Коментарі 1
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Давно пора!!!
За стільки років ці торгаші заробили, що можна власні ТЦ побудувати.
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