Від ракетного удару на Донеччині загинув військовий з Волині Дмитро Сокоринський

Дмитра Сокоринського.



Про це Ігор Пальонка.



25-річний майор обіймав посаду заступника командира 1-го механізованого батальйону. У лавах Збройних сил України – з 2012 року, закінчив Національну академію сухопутних військ у місті Львові. З перших днів війни виконував свій громадянський та офіцерський обов’язок, мужньо обороняючи рідну землю від рашистів.



Дмитро Сокоринський загинув 4 липня в результаті ракетного удару під час виконання бойового завдання на Донеччині. У нього залишилась дружина та однорічна донечка.



"Від імені усієї громади висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна пам’ять та слава полеглому захиснику! Про день, час та місце прощання з Дмитром Сокоринським повідомлю згодом", - зазначив Ігор Пальонка.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!

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