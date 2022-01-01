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Від ракетного удару на Донеччині загинув військовий з Волині Дмитро Сокоринський

Від ракетного удару на Донеччині загинув військовий з Волині Дмитро Сокоринський
Війна забрала життя іще одного вірного сина України, уродженця та жителя міста Володимира Дмитра Сокоринського.

Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.

25-річний майор обіймав посаду заступника командира 1-го механізованого батальйону. У лавах Збройних сил України – з 2012 року, закінчив Національну академію сухопутних військ у місті Львові. З перших днів війни виконував свій громадянський та офіцерський обов’язок, мужньо обороняючи рідну землю від рашистів.

Дмитро Сокоринський загинув 4 липня в результаті ракетного удару під час виконання бойового завдання на Донеччині. У нього залишилась дружина та однорічна донечка.

"Від імені усієї громади висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна пам’ять та слава полеглому захиснику! Про день, час та місце прощання з Дмитром Сокоринським повідомлю згодом", - зазначив Ігор Пальонка.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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