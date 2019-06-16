На Волині оголосили штормове попередження
Сьогодні, 11:32
На Волині синоптики на 5 липня прогнозують грози, оголосили штормове попередження.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
5 липня вдень в областi та Луцьку очiкується гроза.
Рiвень небезпечностi – 1, жовтий.
У схiдних та Володимир-Волинському районах збережеться надзвичайна 5 класу пожежна небезпека.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
5 липня вдень в областi та Луцьку очiкується гроза.
Рiвень небезпечностi – 1, жовтий.
У схiдних та Володимир-Волинському районах збережеться надзвичайна 5 класу пожежна небезпека.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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