На Волині оголосили штормове попередження

На Волині оголосили штормове попередження
На Волині синоптики на 5 липня прогнозують грози, оголосили штормове попередження.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

5 липня вдень в областi та Луцьку очiкується гроза.

Рiвень небезпечностi – 1, жовтий.

У схiдних та Володимир-Волинському районах збережеться надзвичайна 5 класу пожежна небезпека.

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Теги: Волинь, штормове попередження, гроза
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