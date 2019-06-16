На Волині оголосили штормове попередження





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



5 липня вдень в областi та Луцьку очiкується гроза.



Рiвень небезпечностi – 1, жовтий.



У схiдних та Володимир-Волинському районах збережеться надзвичайна 5 класу пожежна небезпека.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині синоптики на 5 липня прогнозують грози, оголосили штормове попередження.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.5 липня вдень в областi та Луцьку очiкується гроза.Рiвень небезпечностi – 1, жовтий.У схiдних та Володимир-Волинському районах збережеться надзвичайна 5 класу пожежна небезпека.

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