Росія обстріляла Миколаївщину: є руйнування





Про це Ганна Замазєєва.



"Ворог продовжує обстрілювати ракетами обласний центр та населені пункти Баштанського і Миколаївського районів, перетворюючи об’єкти соціальної інфраструктури та житлові будинки у руїни", - зазначила вона.



Зокрема, Замазєєва нагадала, що зранку під обстріли потрапили два райони Миколаєва.



"Є руйнування будівель, в тому числі й житлових будинків. На місцях прильотів працюють рятувальники та медики. Інформація про постраждалих уточнюється, але, сподіваємося, що їх не буде", - уточнила голова облради.



Вона також підкреслила, що невелике місто Баштанка тільки протягом ранку було атаковано шістьма ворожими ракетами, три з яких збиті.



"Знову приліт в район адмінбудівлі. Обстріляно також Широківську, Інгульську, Березнегуватську та Галицинівську громади – є руйнування приватних житлових будинків. Інформації про постраждалих, на щастя, не надходило", - додала Замазєєва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові вчергове обстріляли Миколаївщину: зруйновані житлові будинки та інші будівлі.Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради"Ворог продовжує обстрілювати ракетами обласний центр та населені пункти Баштанського і Миколаївського районів, перетворюючи об’єкти соціальної інфраструктури та житлові будинки у руїни", - зазначила вона.Зокрема, Замазєєва нагадала, що зранку під обстріли потрапили два райони Миколаєва."Є руйнування будівель, в тому числі й житлових будинків. На місцях прильотів працюють рятувальники та медики. Інформація про постраждалих уточнюється, але, сподіваємося, що їх не буде", - уточнила голова облради.Вона також підкреслила, що невелике місто Баштанка тільки протягом ранку було атаковано шістьма ворожими ракетами, три з яких збиті."Знову приліт в район адмінбудівлі. Обстріляно також Широківську, Інгульську, Березнегуватську та Галицинівську громади – є руйнування приватних житлових будинків. Інформації про постраждалих, на щастя, не надходило", - додала Замазєєва.

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