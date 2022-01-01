Зеленський назвав умову, за якої Росія припинить війну в Україні
Сьогодні, 13:20
Якщо всі країни світу введуть одночасно санкції проти Росії, то їй буде дуже складно і Кремль буде змушений припинить війну проти України.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічний урядовий круглий стіл The Economist.
"Якщо всі санкції, які вводять окремо Британія, США, Канада, Австралія, весь світ, будуть введені без винятків. Я впевнений, буде не просто світу, але буде дуже складно Росії і вона припинить цю війну", - заявив він.
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Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічний урядовий круглий стіл The Economist.
"Якщо всі санкції, які вводять окремо Британія, США, Канада, Австралія, весь світ, будуть введені без винятків. Я впевнений, буде не просто світу, але буде дуже складно Росії і вона припинить цю війну", - заявив він.
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