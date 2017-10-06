На волинській митниці у вантажівці знайшли приховані злитки золота

На волинській митниці у вантажівці знайшли приховані злитки золота
Волинські митники на посту "Устилуг" виявили приховані від митного контролю злитки золота.

Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.

4 вироби з металу жовтого кольору прямокутної форми та 1 монета, усі позначені написом Au 999,9 загальною вагою понад 120 грам містились серед консолідованого вантажу. Він складався із засобів особистої гігієни та електроніки і слідував з Лондона до київського імпортера.

Крім незгаданого у товаросупровідних документах золота, у цій же вантажівці також намагались приховано ввезти дрон вартістю 46 тис грн, окуляри віртуальної реальності та бритви для гоління.

Усе "зайве" вилучено у ході повного митного огляду транспортного засобу. Складено протокол про порушення митних правил за статтею 483 Митного кодексу України. Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів - тягнуть за собою конфіскацію цих товарів та накладення штрафу в розмірі 100 відсотків їх вартості.

У цьому випадку вартість золота становить майже 205 тисяч гривень, вартість усіх предметів правопорушення - майже 270 тисяч гривень.

Матеріали справи митниця скерує до суду.

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Теги: Волинська митниця, злитки золота, Устилуг
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