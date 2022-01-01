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Окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, – розвідка

Окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, – розвідка
Окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, в разі відмови погрожують позбавляти батьківських прав.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

В Пологівському районі Запорізької області окупаційна влада примушує громадян України відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садочків, які працюють за російською навчальною програмою. В них викладають вчителі та вихователі, які приїхали з РФ.

У випадку незгоди батьків окупаційна адміністрація погрожує вилучати дітей із сімей та оформлювати їх до інтернатів. Самих батьків обіцяють карати адміністративними заходами – чоловіків направляти до «армії ДНР», жінок на комунальні роботи пов’язані з прибиранням міста.

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Теги: Росія, Україна, війна
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