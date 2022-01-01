Окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, – розвідка





Про це



В Пологівському районі Запорізької області окупаційна влада примушує громадян України відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садочків, які працюють за російською навчальною програмою. В них викладають вчителі та вихователі, які приїхали з РФ.



У випадку незгоди батьків окупаційна адміністрація погрожує вилучати дітей із сімей та оформлювати їх до інтернатів. Самих батьків обіцяють карати адміністративними заходами – чоловіків направляти до «армії ДНР», жінок на комунальні роботи пов’язані з прибиранням міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, в разі відмови погрожують позбавляти батьківських прав.Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.В Пологівському районі Запорізької області окупаційна влада примушує громадян України відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садочків, які працюють за російською навчальною програмою. В них викладають вчителі та вихователі, які приїхали з РФ.У випадку незгоди батьків окупаційна адміністрація погрожує вилучати дітей із сімей та оформлювати їх до інтернатів. Самих батьків обіцяють карати адміністративними заходами – чоловіків направляти до «армії ДНР», жінок на комунальні роботи пов’язані з прибиранням міста.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію