Волинські веслувальники привезли медалі із турніру у Франції

Волинські веслувальники привезли медалі із турніру у Франції
2-3 липня Париж приймав відкритий турнір з академічного веслування «PARA-ROWING REGATTA TO PARIS”. У складі збірної команди України виступали ковельчани – Станіслав Самолюк та Дмитро Герез.

Про це інформують на сайті Ковельської міськради.

Спортсмени спробували свої сили на веслувальному каналі, на якому проходитимуть заїзди на Олімпійських та Паралімпійських іграх в 2024 році.

За підсумками першого дня змагань у чоловічій одиночці (Pr3 m1x) Станіслав завоював “золото”, Дмитро — “бронзу”. До слова, у цьому заїзді увесь п’єдестал належав українцям.
Волинські веслувальники привезли медалі із турніру у Франції

Наступного дня наші веслувальники змагались у екіпажах, де продовжили медальну серію.

Дмитро Герез разом із лучанином Андрієм Сивихом стали срібними призерами в двійці без стернового (Pr3 m2-), поступившись французам лише 0,3 секунди.

Станіслав Самолюк разом зі своєю колегою із Черкас Дарією Котик у двійці мікс (Pr3 mix2x) впевнено здобули перемогу, випередивши найближчих суперників на 5 секунд.

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Теги: веслувальники, Волинь, турнір, Франція, Ковель, медалі, успіхи
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