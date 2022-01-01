Волинські веслувальники привезли медалі із турніру у Франції

Станіслав Самолюк та Дмитро Герез.



Про це інформують на



Спортсмени спробували свої сили на веслувальному каналі, на якому проходитимуть заїзди на Олімпійських та Паралімпійських іграх в 2024 році.



За підсумками першого дня змагань у чоловічій одиночці (Pr3 m1x) Станіслав завоював “золото”, Дмитро — “бронзу”. До слова, у цьому заїзді увесь п’єдестал належав українцям.



Наступного дня наші веслувальники змагались у екіпажах, де продовжили медальну серію.



Дмитро Герез разом із лучанином Андрієм Сивихом стали срібними призерами в двійці без стернового (Pr3 m2-), поступившись французам лише 0,3 секунди.



Станіслав Самолюк разом зі своєю колегою із Черкас Дарією Котик у двійці мікс (Pr3 mix2x) впевнено здобули перемогу, випередивши найближчих суперників на 5 секунд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2-3 липня Париж приймав відкритий турнір з академічного веслування «PARA-ROWING REGATTA TO PARIS”. У складі збірної команди України виступали ковельчани –таПро це інформують на сайті Ковельської міськради.Спортсмени спробували свої сили на веслувальному каналі, на якому проходитимуть заїзди на Олімпійських та Паралімпійських іграх в 2024 році.За підсумками першого дня змагань у чоловічій одиночці (Pr3 m1x) Станіслав завоював “золото”, Дмитро — “бронзу”. До слова, у цьому заїзді увесь п’єдестал належав українцям.Наступного дня наші веслувальники змагались у екіпажах, де продовжили медальну серію.Дмитро Герез разом із лучаниномстали срібними призерами в двійці без стернового (Pr3 m2-), поступившись французам лише 0,3 секунди.Станіслав Самолюк разом зі своєю колегою із Черкасу двійці мікс (Pr3 mix2x) впевнено здобули перемогу, випередивши найближчих суперників на 5 секунд.

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