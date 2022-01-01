Від рук російських окупантів в Україні загинуло майже 4 900 мирних жителів

Від рук російських окупантів в Україні загинуло майже 4 900 мирних жителів
В Організації Об'єднаних Націй підтвердили загибель майже 4,9 тис. цивільних осіб з початку повномасштабної війни в Україні.

Про це у Facebook повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини.

"Станом на 4 липня ми підтвердили 4889 випадків загибелі та 6263 випадки поранення цивільних осіб, починаючи з 24 лютого. Реальні цифри є значно вищими", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними місії, лише у червні загинула 361 цивільна особа, а 1029 отримали поранення. Серед них 51 загиблий та 206 поранених у 18 містах/селищах на територіях Луганської та Донецької областей, які перебувають під контролем збройних сил Російської Федерації та пов’язаних з нею озброєних угруповань (18,5% від загальної кількості), а також 310 загиблих та 823 поранених у 162 містах/селищах в областях (частинах областей), які перебували під контролем уряду України на момент, коли випадки загибелі або поранення цивільних осіб мали місце (81,5% від загальної кількості).

У місії зауважили, що 98% цих втрат спричинені застосуванням вибухового озброєння з великою зоною ураження.

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Теги: місцеві жителі, загиблі
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