Україна почне експортувати електроенергію ще в одну країну ЄС

Україна почне експортувати електроенергію ще в одну країну ЄС
Україна з 7 липня розпочинає експорт електроенергії до Словаччини. Початковий обсяг становитиме 50 МВт.

Про це йдеться на сайті "Укренерго".

Відповідно до умов добових аукціонів, потужність експорту електроенергії до Румунії, з 7 липня знижено зі 100 до 50 МВт.

Нагадаємо, Україна з 30 червня відновила експорт електроенергії до країн Європейського союзу. Експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт. Потенціал складає до 2,5 ГВт на суму 70 млрд гривень.

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Теги: експорт, електроенергія, ЄС
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