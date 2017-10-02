Україна почне експортувати електроенергію ще в одну країну ЄС
Сьогодні, 15:02
Україна з 7 липня розпочинає експорт електроенергії до Словаччини. Початковий обсяг становитиме 50 МВт.
Про це йдеться на сайті "Укренерго".
Відповідно до умов добових аукціонів, потужність експорту електроенергії до Румунії, з 7 липня знижено зі 100 до 50 МВт.
Нагадаємо, Україна з 30 червня відновила експорт електроенергії до країн Європейського союзу. Експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт. Потенціал складає до 2,5 ГВт на суму 70 млрд гривень.
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Про це йдеться на сайті "Укренерго".
Відповідно до умов добових аукціонів, потужність експорту електроенергії до Румунії, з 7 липня знижено зі 100 до 50 МВт.
Нагадаємо, Україна з 30 червня відновила експорт електроенергії до країн Європейського союзу. Експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт. Потенціал складає до 2,5 ГВт на суму 70 млрд гривень.
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