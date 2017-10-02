Україна почала експорт електроенергії до ЄС

Україна почала експорт електроенергії до ЄС
Україна 30 червня почала експорт електроенергії до Румунії, що є початком комерційного обміну електроенергією між Україною і ЄС. Початковий обсяг складає 100 МВт.

Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

"Лише за перший день державне підприємство "Укренерго" заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину. Потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати більше 70 млрд грн на рік", - написав він.

За його словами, енергетика стане одним із драйверів відновлення української економіки, як уже стала драйвером інтеграції в ЄС.

Як повідомлялося, потужність торгівлі після початкового етапу планують поступово збільшувати на основі міркувань стабільності та безпеки енергосистеми.

Очікується, що торгівля електроенергією на інших з'єднаннях (Україна-Словаччина, Україна-Угорщина та Молдова-Румунія) почнеться пізніше.

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Теги: експорт, електроенергія, ЄС
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