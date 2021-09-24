Автогаз і дизельне паливо подешевшали
Сьогодні, 14:12
Роздрібні ціни на бензин в Україні 30 червня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз і дизельне паливо подешевшали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 50,68 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 56,96 гривень за літр (-0,09 гривень), на автогаз - 40,61 гривень за літр (-0,44 гривень).
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 50,68 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 56,96 гривень за літр (-0,09 гривень), на автогаз - 40,61 гривень за літр (-0,44 гривень).
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