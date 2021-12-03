На Волині – критична ситуація зі щепленнями проти правця

На Волині – критична ситуація зі щепленнями проти правця
На Волині – критична ситуація зі щеплення проти дифтерії та правця серед дорослого населення. Показник вакцинації у 2020 та 2021 роках не перевищив 40% (рекомендований 95%).

Цього року на Волині щепили лише 20% дорослих від запланованих, розповідає головна санітарна лікарка області Наталія Янко.

Вона зауважує, що в умовах воєнного стану, коли ризик поранень дуже високий, а належна обробка рани не завжди можлива, загроза захворіти на правець зростає навіть при незначних травмах. Летальність від нього сягає 70%.

Наталія Янко наголосила, що особливу увагу слід приділити вакцинації призовників. А саме, при проведенні медичних оглядів звертати увагу наявність в них профілактичних щеплень проти дифтерії і правця та при необхідності скеровувати на отримання необхідної вакцинації.

Надання послуг з імунізації доступні в повному об’ємі, як для декларантів, так і для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Нагадаємо, нещодавно у Луцькому районі зареєстрували підозру на правець у чоловіка 45 років.

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Теги: правець, критична ситуація, щеплення, Волинь, імунізація
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