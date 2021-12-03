На Волині – критична ситуація зі щепленнями проти правця





Цього року на Волині щепили лише 20% дорослих від запланованих, Наталія Янко.



Вона зауважує, що в умовах воєнного стану, коли ризик поранень дуже високий, а належна обробка рани не завжди можлива, загроза захворіти на правець зростає навіть при незначних травмах. Летальність від нього сягає 70%.



Наталія Янко наголосила, що особливу увагу слід приділити вакцинації призовників. А саме, при проведенні медичних оглядів звертати увагу наявність в них профілактичних щеплень проти дифтерії і правця та при необхідності скеровувати на отримання необхідної вакцинації.



Надання послуг з імунізації доступні в повному об’ємі, як для декларантів, так і для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).



Нагадаємо, нещодавно

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