Під Маріуполем підірвався російський десантний катер





Про це повідомляє



"Повідомляється, що під Маріуполем підірвався російський десантний катер проекту 1176 року "Акула" чорноморського флоту ВД-106", - написав він.



Додамо, що наразі офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під Маріуполем на міні підірвався десантний катер ЧФ Д-106.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Одеської ОВА Сергія Братчука."Повідомляється, що під Маріуполем підірвався російський десантний катер проекту 1176 року "Акула" чорноморського флоту ВД-106", - написав він.Додамо, що наразі офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

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