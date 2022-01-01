Під Маріуполем підірвався російський десантний катер

Під Маріуполем підірвався російський десантний катер
Під Маріуполем на міні підірвався десантний катер ЧФ Д-106.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Повідомляється, що під Маріуполем підірвався російський десантний катер проекту 1176 року "Акула" чорноморського флоту ВД-106", - написав він.

Додамо, що наразі офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

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Теги: Маріуполь, катер, підірвався, Росія
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