Під Маріуполем підірвався російський десантний катер
Сьогодні, 13:56
Під Маріуполем на міні підірвався десантний катер ЧФ Д-106.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.
"Повідомляється, що під Маріуполем підірвався російський десантний катер проекту 1176 року "Акула" чорноморського флоту ВД-106", - написав він.
Додамо, що наразі офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.
"Повідомляється, що під Маріуполем підірвався російський десантний катер проекту 1176 року "Акула" чорноморського флоту ВД-106", - написав він.
Додамо, що наразі офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
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